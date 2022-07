Cinco millones de hondureños viven en extrema pobreza actualmente en el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) brindó un informe actualizado sobre los niveles de pobreza, extrema pobreza y desempleo en Honduras por medio de su titular, Eugenio Sosa.

A poco más de cinco meses de gobierno, los números en relación al mandato de Juan Orlando Hernández se han mantenido, aseguró Sosa.

“Hay dos maneras de ver la pobreza y la primer forma es por hogares, Honduras tiene casi tres millones de hogares donde el 73 por ciento está en situación de pobreza mientras el 53 por ciento está en situación de pobreza extrema”, pormenorizó el director del INE.

En cuanto a la estadística, el también analista detalló que “seis millones de habitantes de toda la población de Honduras se encuentra en pobreza, además cinco millones están en pobreza extrema”.

“¿Qué significa esto? Que estamos ante la mitad de la población que no tiene la capacidad de adquirir la canasta básica”, agregó.

Sosa aseguró que se deben esperar para notar reducción en los niveles de pobreza en el país ya que el gobierno aún no echa a andar completamente sus programas sociales.

“Los aspectos torales de la pobreza no han cambiado y aún el recurso que destina el gobierno para combatir la pobreza está en proceso de ordenamiento. Por ejemplo, con la Red Solidaria no hay una entrega masiva y se espera que sea hasta en agosto, cinco meses no te permiten ver un cambio o una variación”, dijo.

Al consultarle sobre la tasa de desempleo, el funcionario comentó que “la tasa de desempleo anda en el 10 por ciento de la fuerza laboral, estamos hablando de unas 400 mil personas totalmente desempleadas”.

“El 60 por ciento de esa fuerza laboral, dos millones y medio, están en subempleo que es cuando no tienen un trabajo estable”, concluyó.

