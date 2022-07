La CIA tiene pruebas en el caso del expresidente Hernández, según su defensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Anular el caso o retirar los cargos para que Juan Orlando Hernández obtenga su libertad, pedirá su defensa argumentando que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene supuestas pruebas clasificadas en contra del expresidente hondureño.

Lo anterior lo declaró el abogado Raymond Colón tras su visita a Honduras para reunirse con la exprimera dama del país Ana García de Hernández.



Anular el caso o retirar los cargos son dos escenarios para que JOH obtenga libertad, según Colón, pero será un juez quien determinará esta medida después de que la defensa lo solicite.

”Solo conozco pruebas no clasificadas. Tenemos un litigio en término de las pruebas que están clasificadas por la CIA. Parece que la CIA no se la quiere entregar al gobierno y si no la entregan voy a pedir que se descarguen todos los cargos”, explicó Colón.

Según Colón si la CIA no presenta la pruebas que mantienen clasificada “el juez va a tener que anular el caso porque si no nos dan esas pruebas no podemos formar una defensa profunda. Están negando el debido proceso”.



De seguir este escenario, “en diciembre ya se verían los resultados”, dijo el abogado.

Fianza

Por otra parte, en la visita del abogado el fin de semana a la familia del expresidente brindó detalles de cómo avanza el caso de cara a la audiencia del 28 de septiembre.

El defensor comentó que tienen todo listo para solicitar la fianza y que se presentará “en un par de semanas”.

Asimismo, denunció que “no hemos tenido mucho tiempo con él para revisar las pruebas, solo tres o cuatro horas y se ocupa 10 a 15 horas al día”.

“En 10 días se presentará la solicitud de fianza”, agregó Colón quien también señaló que “son miembros de la comunidad judía quienes apoyarán con la fianza” que rondaría el millón de dólares.

Colón terminó diciendo que Hernández mira noticieros en la cárcel y que “puede hablar con su familia por 15 minutos al día”.



