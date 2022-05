Defensa ahora dice que “Tony” Hernández testificaría a favor de JOH: “vendría a aclarar el caso”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Defensa confía de que lograrán obtener luz verde para que Juan Antonio Hernández testifique a favor de su hermano, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en el juicio que determinará su inocencia o culpabilidad de los delitos de narcotráfico que lo acusa la fiscalía de Estados Unidos.

El expresidente de Honduras 2014-2022, cumple este sábado un mes desde que se extraditó a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.



Desde su llegada a Nueva York, se dijo que “Tony” Hernández, hermano de JOH y narcotraficante condenado por la justicia estadounidense, podría declarar en contra de su consanguíneo, pero ahora, según la defensa del exmandatario, el exparlamentario testificará a favor de él.

También, el pasado 29 de abril los abogados del expresidente dijeron a EL HERALDO que finalmente ‘Tony’ no declarará; ahora sostienen versión diferente.

“Todo vendría a aclarar el caso, pues ya tenemos a “El Chapo” que dijo a través de sus abogados que nunca entregó dinero a Juan Orlando y ahora tendremos a ‘Tony’ explicando de acuerdo a sus acusaciones qué fue lo que pasó”, dijo la defensa a otro medio de comunicación de Honduras.

¿Qué pasaría si “Tony” no quiere testificar?

”Para obligar a alguien a testificar no se habla con los abogados. A través de la corte se emite una orden de ‘Habeas Corpus ad testificandum’ por estar en prisión. La persona no se puede negar a testificar y no le aplica ninguna protección constitucional, ya que no va en calidad de acusado, va en calidad de testigo”, explicaron los letrados del derecho.



“El juez puede encontrar en desacato si una vez sentado a testificar no abre la boca”, agregaron.

“Tony” fue capturado el pasado 2018 en Estados Unidos cuando regresaba a Honduras y el 2021 fue sentencia a una cadena perpetua más 30 años de cárcel por encontrarlo culpable por delitos con el narcotráfico.

Entre tanto, el próximo 28 de septiembre JOH se presentará a su tercera audiencia en el Distrito Sur de Nueva York.



