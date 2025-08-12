Elecciones Honduras
Padre Leopoldo mantiene su lucha y se dirige a la capital por el diálogo
El Padre Leopoldo camina rumbo a la capital, convocando a la paz y al diálogo entre hondureños, en busca de fortalecer la democracia del país.
Jefry Sánchez
seguir +
12 de agosto de 2025 a las 17:04
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Nueva app del Gobierno permitirá reportar delitos en tiempo real
Jefry Sánchez
Videos Honduras
EE UU alerta que en Honduras continúan las violaciones a DD. HH. y la censura
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Isis Cuéllar continuará manejando fondos públicos en Copán
Jefry Sánchez
Videos Honduras
UNAH lanza certificados universitarios como nueva oferta educativa no formal
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Gusano barrenador afecta principalmente a habitantes de grandes ciudades
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Senaf recibe a más de 300 niños hondureños deportados en lo que va de 2025
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Padre Leopoldo: "Quiero pedirle a los hermanos candidatos que nos reunamos por favor"
Cortesía
Videos Honduras
Padre Leopoldo mantiene su lucha y se dirige a la capital por el diálogo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Aparecen pancartas ofensivas contra iglesias antes de caminata en la capital
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Obra de ampliación en salida a Olancho no inicia pese a fecha anunciada por el ministro de la SIT, Octavio Pineda
Marbin López
Videos Honduras
Vicecanciller Tony García presenta renuncia y advierte sobre relaciones con EE.UU.
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
MP acusa a exalcalde de manejar fondos municipales desde prisión
Jefry Sánchez