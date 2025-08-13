Pero el fiscal jura y perjura que justicia se aplica sin tintes políticos

TRATAN. Hasta de “mercenarios de la fe” tratan los del partido de Xiomara, al arzobispo de Tegucigalpa y al presidente de la Confraternidad Evangélica, solo por la marcha del sábado.

ORTEGA. Por eso dicen que los orates de Libre salieron corregidos y aumentados, porque, en tres años y medio están haciendo lo que Ortega y la Chayo han llegado a hacer en 30 años de dictadura.

ASILO. Preguntan, si no es mucho la molestia, que quién es la alta funcionaria refundacional que llegó a la embajada imperial a pedir asilo y le salió guaya, porque resulta que más bien le notificaron que está desvisada.

CUAJÓ. La bulla es que se viene una desbandada en Libre, incluidas conocidas figuras, porque resulta que la Ramona nunca cuajó y más bien sigue en caída libre en todas las encuestas.

HILOS. Avisa el suplente de la “reina de occidente” que ella sigue “manejando los hilos” en Copán, que no se mueve una hoja si su visto bueno, y que “Libre está en calamidad”.

SUCURSAL. Desbandada de fiscales en el MP, por no estar de acuerdo con su politización, y porque Johel Zelaya ha convertido la institución en una sucursal de Libre.

TONY. ¿Ya averiguaron porqué el Tony pintó llantas de cancillería? No hay tales que por Maduro y el apoyo de Xiomara al Cartel de los Soles.

TRUMP. Lo que sucede es que el Tony tiene bienes en el imperio, junto a una hermana que es contratista del gobierno, y ya le soplaron que Trump le confiscará cuentas y otras hierbas a funcionarios de gobiernos que apoyan al narco venezolano.

COSTAL. Por eso ha armado tanto escándalo con su salida y las presuntas razones que lo obligaron a salir, para que allá oigan y, a la hora de la balacera, no lo metan en el mismo costal de los Quiques, los Gerardos y los Javieres.

PEPE. Avisa Pepe que lo hackearon y que todo eso que supuestamente dijo de Xiomara es falso de toda falsedad, y una falacia preñada de ignominia, como le encantaba decir a Oswaldo.

911. Pero, la loca del pueblo anda con la onda que el 911 ya empezó a hacer pruebas con el data center que acaba de traer, y que se avecina una “operación hackeo” por tierra, mar y aire contra opositores y periodistas. Será.

OSMAN. Avisa Chano que acaban de fichar a Osman Chávez como candidato a diputado de la “desgracia cristiana” por Cortés, así es que, el PSH se sigue desmoronando. También se anuncia la llegada a la DC de Kenia Montero, en Atlántida, y Ramón Carranza, en El Paraíso.