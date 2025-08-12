Pedirán al Congreso extender plazo de trámite del DNI para que jóvenes voten

Tegucigalpa, Honduras.- La propuesta de ampliar el plazo para que los jóvenes próximos a cumplir 18 años tramiten su Documento Nacional de Identificación (DNI), no afectará el cronograma electoral, aseguró el codirector de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), Lino Tomás Mendoza. Actualmente, el período para realizar el trámite vence el próximo 17 de agosto, fecha límite para que, quienes alcancen la mayoría de edad antes del 30 de noviembre, puedan ser incorporados al censo y participar en las elecciones generales. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, solicitó una prórroga que, según sus estimaciones, beneficiaría a unos 100,000 nuevos votantes. La decisión final corresponde al Congreso Nacional.

"Me reuní con uno de los especialistas en censo más reconocidos, y me aseguró que no generaría ningún atraso en el cronograma. La actualización de los listados y las eventuales modificaciones en la designación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), son manejables. Es una oportunidad para que los jóvenes que aún no han tramitado su DNI aprovechen este espacio", afirmó. Mendoza explicó que, en el peor de los casos, el trámite podría retrasar mínimamente la distribución cartográfica, lo que implicaría ampliar las JRV si el incremento de votantes jóvenes resulta significativo en determinadas zonas. "El atraso sería mínimo, considerando que solo afectaría la distribución de las juntas y la actualización del censo. Con la opinión del técnico del CNE, considero que debemos darles la oportunidad a los jóvenes", reiteró.