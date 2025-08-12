  1. Inicio
Javier López llega a Motagua con una historia que Olimpia recuerda bien

Javier López fue anunciado como nuevo entrenador de Motagua, un fichaje que revive recuerdos entre la afición de Olimpia por enfrentamientos pasados.

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:57
