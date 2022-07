Fuerte rechazo a la intención de Luis Redondo de desbaratar a la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La intención del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de delegar funciones de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un grupo de notables es ilegal y contraviene la Constitución de la República.

“La posición de Luis Redondo preocupa, creería yo que está respondiendo a otros intereses, se nota que por la manera en que fue elegido debe permitir ciertas decisiones políticas”, señaló el dirigente de la sociedad civil, Lester Ramírez.

El abogado constitucionalista, Oliver Erazo, declaró que “es una falta de respeto para el pueblo hondureño que la elección de la Junta Nominadora esté siendo manejada con incertidumbre”.

Afirmó que “aquí les parece que con sus discursos barnizados quieren embobar a todo mundo, violentando la Constitución, por ejemplo la legalidad de la Junta Directiva”.

La propuesta de Redondo no encontró eco ni en diputados afines a él. Tal es el caso de el diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, quien advirtió que la intención de Redondo “es peligrosa porque no puede sustituir a la Junta Nominadora que tiene rango constitucional, y si usted me dice que quienes van a elegir los 45 (candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ), es esta junta de notables, cuál sería la razón de ser de la Junta Nominadora”.

Mientras que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) emitió una declaración más tibia asegurando que van a estudiar la propuesta de Redondo y será a nivel de asamblea que analizarán si contraviene o no la Constitución.

La carta magna en su artículo 311 establece que la Junta Nominadora estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un Representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.

Mientras que la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, escribió en sus redes sociales que “Estado de derecho = poder judicial independiente = acceso a la justicia. Muchas expectativas en el Congreso para la adopción de un nuevo marco legal para la Junta Nominadora para una elección de Magistrado@s de la Corte Suprema de Justicia transparente y basada en méritos”.