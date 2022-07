“Yo no vuelvo a Libre mientras los Zelaya sigan al frente de la dirigencia”, dice Beatriz Valle

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada Beatriz Valle, arremetió nuevamente contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el diputado Luis Redondo, por violentar la independencia de poderes y las varias violaciones a la Constitución de la República.

La parlamentaria aseveró que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional como una diputada independiente, luego de aceptar la expulsión del partido Libertad y Refundación (Libre).

En un entrevista en un canal de televisión la diputada Beatriz Valle expresó: “El poder emborracha y pone a la gente más idiota de lo que es. La gente que está en el poder cree que es intocable”.

Añadió que “mi pecado fue no complacer a alguna gente de Libre. Pero yo las leyes no las voy a violar, jamás las he violado y lamento que mucha gente se haya incomodado por eso. Hay mucha gente que está de acuerdo con lo que yo pero tienen miedo a hablar y las represalias. Lo sucedido en el Congreso Nacional es algo ilegal, para nombrar la junta directiva se necesitan 65 votos y a Luis Redondo lo juramento Rasel Tomé, en ese momento inhabilitado, allí se debilitó aún más la institucionalidad”.

Valle lamentó la manera en como se ha venido manejando el poder político en el país, “en base a sembrar miedo y amenazas”, denunció.

“Lo que hicieron con nosotros no tiene nombre, qué no pueden hacer con los demás diputados, líderes del partido, qué más no le podrán hacer a otra persona. Yo recibí dos días un sin número de mensajes con amenazas a muerte que ni hablar me dejaban, con lo qué pasó con Salvador (Nasralla) hace unos días lo lamento mucho porque no es la manera, pero es un doble discurso porque a nosotros nos mandaron a matar y nadie dijo nada”, enfatizó Valle.

Añadió que “yo no he traicionado al pueblo y claro el tiempo les dirá la verdad, que aunque yo se las diga aquí, no me van a creer o simplemente se harán de la vista gorda. Yo no volveré a Libre mientras la misma gente siga adelante de la dirigencia y me refiero a los Zelaya, Mel y doña Xiomara”.

