Dimes y diretes entre Beatriz Valle y Ligia Ramos por junta directiva del Congreso

Esa acción ocasionó que Ramos respondiera categóricamente: “Creo que ya es suficiente haciéndose la víctima, hay que responsabilizarse de sus actos. El repudio hacia ustedes fue de su misma gente que se sintió traicionada. Asumí tus actos, que te pusiste a negociar con personas que dijiste que nunca lo ibas a hacer por ética. Cínica vos”.

Luego, Beatriz Valle, que ha sido juzgada por varios de sus correligionarios por apoyar una junta directiva que sería liderada por su compañero Jorge Cálix, contrariando la decisión de la presidenta Xiomara Castro, de dejar la presidencia del Congreso Nacional en manos del PSH, reaccionó: Mentirosa. Viniste a mi casa y te dije que ustedes no tenían los votos, porque solo una Junta Directiva los podía tener. La JD es ilegal, no tiene los votos”, reiteró.

“Fui a tu casa porque me pediste que fuera, me pediste el voto y te dije que no, me dijiste que iban a negociar con los nacionalistas y liberales, te dije que pensaras en el costo político. Esa fue mi conversación con vos. El que haya ido como amiga no me hace tu cómplice”.

Más tarde, la discusión siguió, con Beatriz Valle diciendo: “Vos no sos cómplice mía, sos cómplice de violadores de la ley y de la República. Te dije que votaría por Jorge (Cálix) y vos me dijiste que votarías por (Luis) Redondo. Perfecto, dijimos, no hay problema, nos vemos, amiga querida”.