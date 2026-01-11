Miguel Leninham sobre crisis electoral: "Ojalá los políticos puedan sentarse y dialogar"

San Pedro Sula, Honduras.- El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Leninham, recomendó a los partidos políticos de Honduras que se sienten a dialogar, pues considera que es la única solución a la crisis que atraviesa el país después de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. En una entrevista para el noticiero Hoy Mismo, Leninham recomendó a los políticos escucharse para identificar qué es lo mejor que Honduras necesita en este momento. "Cada país es soberano, y debemos respetar la soberanía de Honduras. Honduras también es capaz de definir su futuro", dijo el líder de la iglesia Católica sobre las denuncias de injerencia de parte del presidente Donald Trump en el proceso electoral.

Aunque el arzobispo aseguró no ser un experto en leyes o la constitución, sí expresó: "Ojalá que los mismos políticos de los partidos nacionalistas, liberales y de Libre puedan sentarse y dialogar porque creo que al final la solución se encuentra en un diálogo, escucharse y ver qué es lo mejor para el país en este momento". Afirmó que de ese diálogo sincero se debe sacar un consenso y llevarlo adelante para darle una solución a Honduras, que es un "país que merece lo mejor". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Leninham aseguró que los hondureños no merecen la forma en que los están tratando los políticos. "Tratar a la gente con esas acciones y esas actitudes no es lo correcto, la gente de Honduras merece más y merecen lo mejor de sus políticos y creo que en momento no estamos dando lo mejor respetando sus derechos y bienestar", señaló.