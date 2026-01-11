Partido Liberal convoca sesión este lunes en medio de divisiones internas

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima de tensión interna y falta de consensos, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) decidió reordenar su agenda interna y concentrarse en una sola sesión extraordinaria la definición de la postura política del instituto político de cara a la próxima elección de la directiva del Congreso Nacional.

La convocatoria oficial establece que el encuentro tendrá como punto único fijar la posición del CCEPL y de la bancada legislativa liberal legislativa liberal respecto a la elección del presidente del parlamento para el período 2026-2030, una decisión considerada estratégica para el equilibrio de fuerzas políticas en el nuevo ciclo legislativo.

La decisión de unificar la convocatoria se produjo luego de que el partido programara inicialmente dos reuniones separadas: una prevista para el viernes 9 de enero en Tegucigalpa y otra para el sábado 10 en San Pedro Sula, ambas dejadas sin efecto para dar paso a una sola sesión extraordinaria.