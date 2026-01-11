Partido Liberal convoca sesión este lunes en medio de divisiones internas

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima de tensión interna y falta de consensos, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) decidió reordenar su agenda interna y concentrarse en una sola sesión extraordinaria la definición de la postura política del instituto político de cara a la próxima elección de la directiva del Congreso Nacional.
La convocatoria oficial establece que el encuentro tendrá como punto único fijar la posición del CCEPL y de la bancada legislativa liberal legislativa liberal respecto a la elección del presidente del parlamento para el período 2026-2030, una decisión considerada estratégica para el equilibrio de fuerzas políticas en el nuevo ciclo legislativo.
La decisión de unificar la convocatoria se produjo luego de que el partido programara inicialmente dos reuniones separadas: una prevista para el viernes 9 de enero en Tegucigalpa y otra para el sábado 10 en San Pedro Sula, ambas dejadas sin efecto para dar paso a una sola sesión extraordinaria.
📢El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) por unanimidad del pleno, convoca a sesión extraordinaria el lunes 12 de enero del presente año, a nuestros 41 diputados propietarios con sus respectivos suplentes, para analizar temas relacionados al... pic.twitter.com/SVBuajuv2H— Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) January 8, 2026
Estas convocatorias previas sacaron a la luz las profundas divisiones internas que persisten en el liberalismo tras la derrota electoral, evidenciando desacuerdos sobre la estrategia política y el rol que debe asumir el partido en la conformación de la nueva directiva legislativa.
A la sesión han sido convocados los 41 diputados propietarios del Partido Liberal, junto a sus respectivos suplentes. Asimismo, asistirán como invitados de honor y observadores el candidato presidencial del partido, los exprecandidatos, alcaldes y alcaldesas electos, así como el expresidente del Consejo Central Ejecutivo. El encuentro quedó fijado para este lunes 12 de enero, a partir de las 10:00 de la mañana, en Tegucigalpa.