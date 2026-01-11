Partido Liberal señala estrategia del oficialismo para prolongarse en el poder

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras advirtió que las recientes acciones impulsadas desde el oficialismo responden a una "estrategia deliberada para permanecer en el poder", según expuso en un comunicado difundido este fin de semana.

"Consideramos que dichas acciones responden a una estrategia deliberada orientada apermanecer en el poder, utilizando como pretexto una supuesta ampliación de dos años para dar trámite a resoluciones electorales", cuestionó la institución política.

El pronunciamiento se produce tras la publicación, a la medianoche, del Decreto No. 58-2025 en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un recuento voto por voto en las 19,187 Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional.

En el documento, la institución liberal afirma haber denunciado irregularidades detectadas en distintas etapas del proceso post electoral.