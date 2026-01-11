Partido Liberal señala estrategia del oficialismo para prolongarse en el poder

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras advirtió que las recientes acciones impulsadas desde el oficialismo responden a una "estrategia deliberada para permanecer en el poder", según expuso en un comunicado difundido este fin de semana.
"Consideramos que dichas acciones responden a una estrategia deliberada orientada apermanecer en el poder, utilizando como pretexto una supuesta ampliación de dos años para dar trámite a resoluciones electorales", cuestionó la institución política.
El pronunciamiento se produce tras la publicación, a la medianoche, del Decreto No. 58-2025 en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un recuento voto por voto en las 19,187 Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional.
En el documento, la institución liberal afirma haber denunciado irregularidades detectadas en distintas etapas del proceso post electoral.
January 11, 2026
"El Partido Liberal es consciente de la existencia de indicios claros y flagrantes de fraude electoral, los cuales han sido denunciados oportunamente. No obstante, reiteramos que somos un partido respetuoso de la ley, de la Constitución de la República y de los procedimientos institucionales, y que sabemos cuáles son los canales correctos y legales para hacer valer nuestras denuncias y defender el voto ciudadano, sin recurrir a la confrontación ni a la ilegalidad", señala el texto.
La dirigencia liberal cuestionó la medida al señalar que el propio CNE ya proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el pasado 24 de diciembre de 2025, además de validar los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley electoral.
En el comunicado, el partido sostuvo que este tipo de decisiones constituyen un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones, al intentar revertir un proceso electoral ya concluido y certificado por la autoridad competente.
El Partido Liberal reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución, la legalidad y los canales institucionales, y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa del orden democrático y del sufragio.