Oposición respalda a las FF AA para frenar "órdenes ilegales" y mantener el orden constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Maribel Espinoza compartió una carta formal de los diputados de oposición dirigida al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien afirmó que las Fuerzas Armadas cumplirán lo que dice la Constitución y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"El pleno de Congreso Nacional de Honduras expresa a las FF AA su completo respaldo en sus acciones encaminadas a garantizar la alternación del poder", manifestó Espinoza a través de una publicación en X.
"Ellos están sujetos a la Constitución; por tanto, no deben atender órdenes ilegales de aquellos que conspiran para romper el orden constitucional", agregó la aboga adjuntando el documento.
La carta del pleno, dirigida al General Valerio, refiere que la estabilidad del país depende que las instituciones honren su misión constitucional. "La alternancia no es solo un principio político; es una garantía de libertad y un freno al autoritarismo", reza la misiva firmada por la Comisión Especial del Congreso Nacional, advirtiendo sobre presiones políticas que buscan alterar el resultado de los comicios realizados el pasado 30 de noviembre.
"Por ello hacemos, en nombre del pleno de Congreso Nacional de Honduras, nuestras muestras de apoyo para que las FF AA continúen desempeñando su papel histórico con neutralidad política, profesionalismo y apego irrestricto a la Constitución como lo han demostrado desde la asunción del nuevo Jefe la Junta de Comandantes, asegurando el cumplimiento de la declaratoria general de elecciones realizadas por el CNE, y que la sucesión en el poder se desarrolle en un ambiente de legalidad y paz", dice parte de la carta.
En declaraciones brindadas por el jefe del Estado Mayor el 20 de diciembre, manifestó que las Fuerzas Armadas apoyarán la declaratoria del CNE para garantizar una transición ordenada.
No obstante, tras el Consejo de Ministros del pasado sábado 10 de enero, se informó en algunos medios que se habría solicitado al jefe de la institución castrense actuar bajo el reciente decreto aprobado por Luis Redondo y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, en el que se ordena un recuento de votos ignorando la autoridad del CNE, versión que aún no ha sido confirmada por Valerio Ardón.
De momento, el material electoral que se encuentra en el Centro Logístico Electoral (CLE) permanece bajo el resguardo de más de 600 miembros de las FF AA.