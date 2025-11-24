  1. Inicio
¿Qué se come en Thanksgiving? Comidas, bebidas y postres para este 2025

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones gastronómicas más importantes en Estados Unidos. Y hay platillos que se han vuelto un símbolo indiscutible del menú

  • 24 de noviembre de 2025 a las 11:13
Pavo asado, el plato central del Thanksgiving. Puede prepararse al horno, ahumado o marinado estilo “butter-basted”. Muchas familias lo sirven con relleno tradicional y gravy casero.

 Foto: Shutterstock.
Puré de papas con gravy. Un clásico suave y reconfortante que equilibra los sabores intensos del pavo.

 Foto: Shutterstock.
Cazuela de ejotes. Un favorito de las familias estadounidenses, cremosa y crocante.

 Foto: Shutterstock.
Salsa de arándanos. Agridulce, fresca y esencial para contrastar la riqueza del menú.

 Foto: Shutterstock.
Ensalada otoñal. Con espinaca, nueces, arándanos secos y queso de cabra. Aporta frescura y balance al menú.

 Foto: Shutterstock.
Tabla de quesos y embutidos otoñales. Perfecta para recibir a los invitados mientras se termina de cocinar el pavo.

 Foto: Shutterstock.
Sopa de calabaza. Ligera y cálida; abre el apetito sin robar protagonismo al plato fuerte.

 Foto: Shutterstock.
Panecillos recién horneados. Ideales para acompañar todo y para limpiar la salsa del plato.

 Foto: Shutterstock.
Camote horneado con malvaviscos. Suntuoso y dulce, el acompañamiento más festivo de la mesa.

 Foto: Shutterstock.
Pumpkin pie. La reina del Thanksgiving; dulce, especiada y tradicional.

 Foto: Shutterstock.
Pecan pie. Una opción más intensa y crujiente que muchos prefieren al pumpkin pie.

 Foto: Shutterstock.
Apple pie. Clásico estadounidense perfecto para quienes prefieren frutas frescas.

 Foto: Shutterstock.
Sidra de manzana caliente. Un must otoñal con aroma a especias.

 Foto: Shutterstock.
Vino tinto o blanco para maridar. El acompañamiento elegante y tradicional del banquete.

 Foto: Shutterstock.
