JOH responde a críticas de Xiomara Castro
El expresidente Juan Orlando Hernández respondió a la presidenta Xiomara Castro tras sus declaraciones sobre la extradición y el indulto otorgado por Estados Unidos.Hernández aseguró que durante su gobierno se impulsó y aprobó la extradición pese a riesgos políticos y personales.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 16:49
El Heraldo Videos
Videos Honduras
JOH responde a críticas de Xiomara Castro
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Infop: Fuerzas Armadas resguardan material electoral
David Romero
Videos Honduras
Gerardo Torres: "Queremos saber realmente quién ganó las elecciones"
Cortesía
Videos Honduras
Subsecretaria de Gobernación brinda detalles del Consejo de Ministros
Cortesía
Videos Honduras
Fuerzas Armadas garantizan respeto por la voluntad popular
Cortesía
Videos Honduras
Tomás Zambrano alerta sobre presunto autogolpe de Estado atribuido al Gobierno de Libre
Cortesía
Videos Honduras
En nombre del CN, Maribel Espinoza pide captura de Redondo tras presunto llamado a atacar a diputados de oposición
Lesly Chambasis
Videos
Diputados opositores exigen acción judicial contra Luis Redondo y Manuel Zelaya Rosales por "traición a la patria"
Leslie Chambasis
Videos Honduras
Oposición arranca sesión pese a incidentes en el Legislativo
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Policía Militar llega al Congreso Nacional tras explosión que dejó herida a diputada Gladys Aurora López
Leslie Chambasis
Videos Honduras
"Una salvajada": Antonio Rivera Callejas denuncia extrema violencia en el Congreso y pide suspender sesión
Lesly Chambasis
Videos Honduras
¡Fuertemente herida! Así quedo la diputada del PN, Gladys Aurora López, atacada con supuesto explosivo en el CN
Cortesía