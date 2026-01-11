  1. Inicio
JOH responde a críticas de Xiomara Castro

El expresidente Juan Orlando Hernández respondió a la presidenta Xiomara Castro tras sus declaraciones sobre la extradición y el indulto otorgado por Estados Unidos.Hernández aseguró que durante su gobierno se impulsó y aprobó la extradición pese a riesgos políticos y personales.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 16:49
El Heraldo Videos