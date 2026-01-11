  1. Inicio
Partido exaltado, gesto de Vinicius con Araújo y la polémica con Asensio y De Jong

Barcelona y Real Madrid jugaron un partidazo en Yeda. Conoce las imágenes de un intrepidante Clásico en Arabia

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 15:05
1 de 24

Victoria de Barcelona en El Clásico sobre el Real Madrid para llevarse la Supercopa de España por segundo año consecutivo.

 Fotos: Cortesía
2 de 24

Con mucha elegancia y estilo llegó el plantel merengue al estadio King Abdullah.
3 de 24

Previamente, la peña madridista que realizó el viaje a Arabia planificó un minuto de aplausos al minuto 7 como apoyo a Vinicius Jr que no pasaba por su mejor momento.
4 de 24

Monumental show por parte de los organizadores del evento para vivir una final que respondió con creces.
5 de 24

Mbappé empezó el partido desde el banco.
6 de 24

Cada partido contra el máximo rival está lleno de tensiones.
7 de 24

Antes del primer gol, Raphinha se perdió una oportunidad clarísima después de un gran pase de Lamine Yamal.
8 de 24

No obstante, el brasileño tendría otra oportunidad y ahora sí marcaría el gol.
9 de 24

El grito de desahogo. Vinicius volvió a marcar después de tres meses sin gol, y vaya que escogió un buen momento para hacerlo.
10 de 24

Así fue como el extremo izquierdo safó la marca de Jules Koundé y anotar el gol del empate momentaneo.
11 de 24

Cubarsí en el suelo y Gonzalo celebrando el gol del Real Madrid.
12 de 24

Un minuto después marcó Robert Lewandowski para devolver la ventaja al Barça.

13 de 24

Dos minutos llegó el gol del empate (nuevamente) a pies de Gonzalo García.
14 de 24

El canterano de 'La Fábrica' aprovechó con olfato goleador un rebote que quedó en el área culé.
15 de 24

Grande Vinicius. A pesar de ser rivales, el jugador merengue se acercó a Ronald Araújo y parecía tener un interés por sabe cómo estaba después la pausa que tomó el uruguayo.
16 de 24

En las gradas del enorme estadio se pudo observar la mezcla de aficiones.
17 de 24

Álvaro Carreras no dejó tranquilo a Lamine Yamal que no destacó en el partido.
18 de 24

¿Y aquí qué pasó?
19 de 24

Salió Valverde y la capitanía pasó al brazo de Vinicius. En realidad pintaba para una noche especial para el brasileño.
20 de 24

La presión con el pasar de los minutos recaía sobre un Alonso que no encontraba respuestas.
21 de 24

Para cerrar una noche redonda, Raphinha anotó el gol que dio la victoria al Barcelona.
22 de 24

Los barcelonistas pidieron expulsión en esta entrada de Asensio sobre Pedri para cortar un contragolpe.
23 de 24

10 vs 10. Lamine Yamal intentó driblar al Mbappé, pero el francés con más experiencia se la quitó sin problemas.
24 de 24

De Jong frenaba la carrera de Kylian con la bota izquierda mostrando los tacos e impactando cerca de la rodilla dañada que impidió ser titular al francés. El árbitro no dudó y expulsó al holandés.
