El técnico del Levante confirma el alcance de la lesión de Kervin Arriaga

Tras la salida del hondureño a pocos minutos del final del encuentro, el técnico del Levante, Luis Castro, se refirió al estado físico del "Misilito", descartando que se trate de algo grave y mencionando que estarán al tanto de la evolución del futbolista al igual que de su compañero Kareem Tunde, quien también presentó molestias físicas.

Valencia, España.- Kervin Arriaga encendió todas las alarmas en el Levante después de retirarse lesionado en el partido que el equipo granota empató 1-1 frente al Espanyol en LaLiga.

"Están fatigados, pero no es nada grave. Es normal que estén un poco fatigados porque estamos trabajando duro a la semana. Arriaga tiene muchos partidos", dijo Castro en conferencia de prensa.

"Los dos están fatigados, pero vamos a tener el tiempo de ponerlos bien para ver si podrán jugar el próximo partido", agregó.

Antes de abandonar la cancha a los 77 minutos, Arriaga estaba siendo una de las figuras del Levante, destacando por su entrega y sacrificio dentro del rectángulo de juego, lo cual le ha valido para ser una de las piezas clave en el equipo que esta temporada regresó a la Primera División.