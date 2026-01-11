El técnico del Levante confirma el alcance de la lesión de Kervin Arriaga

Valencia, España.- Kervin Arriaga encendió todas las alarmas en el Levante después de retirarse lesionado en el partido que el equipo granota empató 1-1 frente al Espanyol en LaLiga.
Tras la salida del hondureño a pocos minutos del final del encuentro, el técnico del Levante, Luis Castro, se refirió al estado físico del "Misilito", descartando que se trate de algo grave y mencionando que estarán al tanto de la evolución del futbolista al igual que de su compañero Kareem Tunde, quien también presentó molestias físicas.
"Están fatigados, pero no es nada grave. Es normal que estén un poco fatigados porque estamos trabajando duro a la semana. Arriaga tiene muchos partidos", dijo Castro en conferencia de prensa.
"Los dos están fatigados, pero vamos a tener el tiempo de ponerlos bien para ver si podrán jugar el próximo partido", agregó.
Antes de abandonar la cancha a los 77 minutos, Arriaga estaba siendo una de las figuras del Levante, destacando por su entrega y sacrificio dentro del rectángulo de juego, lo cual le ha valido para ser una de las piezas clave en el equipo que esta temporada regresó a la Primera División.