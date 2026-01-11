Fichaje de Jorge Álvarez: Los millones que estaría pidiendo Olimpia al Alajuelense por el jugador

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica ha demostrado su interés por fichar a Jorge Álvarez, mediocampista del Olimpia. Se conoce la cifra que estaría pidiendo el equipo hondureño por el jugador.
Olimpia ya comenzó a mover estratégicamente sus fichas en el mercado de fichajes ante el interés concreto y cada vez más firme de Liga Deportiva Alajuelense por el volante hondureño Jorge Álvarez, quien es considerado una de las piezas más valiosas del plantel merengue.
El club costarricense ha mostrado una clara intención de negociar seriamente por el mediocampista.
Esta situación ha encendido las alertas en la directiva blanca, que observa con atención el panorama de cara al próximo semestre y analiza todas las posibilidades.
Ante este escenario, Olimpia decidió fijar una postura firme y bien definida para dejar claro que no pretende facilitar una salida sin condiciones favorables.
Información conocida por EL HERALDO confirma que el León estableció un precio de salida de 700 mil dólares por Jorge Álvarez, dejando claro que no lo liberarán por menos de esa cifra.
Este monto equivale aproximadamente a 18 millones de lempiras, una cantidad que refleja el valor y la importancia del jugador dentro del equipo.
La directiva del Olimpia considera que Jorge Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, mostrando regularidad, madurez y liderazgo en el campo.
Además, entienden que su proyección futbolística justifica plenamente una tasación elevada dentro del mercado centroamericano, donde no abundan jugadores con su perfil.
En el entorno del León no existe ninguna urgencia ni presión por desprenderse del futbolista, ya que el club se siente cómodo con su presencia en el plantel.
La planificación deportiva contempla mantenerlo al menos durante los próximos seis meses, salvo que llegue una oferta realmente convincente.
La intención principal es que Jorge Álvarez continúe trabajando dentro del actual proyecto deportivo del técnico Eduardo Espinel.