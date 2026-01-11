  1. Inicio
Olimpia fija precio por Jorge Álvarez ante interés de Alajuelense

La directiva blanca fijó un precio de salida de 700 mil dólares, considerando su buen momento deportivo. El club no tiene urgencia de vender y planea mantenerlo como pieza clave del proyecto actual.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 16:48
