Niños cargan leña y agua para ganar 5 lempiras en el corredor seco: “Ni para un huevo ajusta”

“A veces los vecinos me dicen que les ‘jale’ agua. Voy hasta el pozo y me tardo hora y media porque está largo y paro a descansar”, cuenta a EL HERALDO.

No asiste a clases todos los días porque tiene que trabajar y así aportar algo de dinero en su hogar, ya que su papá es agricultor, pero no tiene trabajo, y su madre es ama de casa.

“Bien, un poco cansado”, contestó.

¿Y esa leña es para tu familia”, consultó el periodista.

“No, un vecino ahí me paga por jalarle. A veces me paga cinco lempiras y veces hasta diez. Cuando me paga diez, mi mama (mamá) compra café, pero si hay café compra un huevo y de ahí come el don (papá), mi hermanito y yo”, cuenta.

“Vengo caminando desde allá (señala un cerro que está a unos dos kilómetros de distancia)”. “Mi papá se dedica a la siembra, pero ahorita no hay nada de eso. Me toca a mí con cinco lempiritas o diez dárselos a mama (mamá) para que ella compre algo de comer.

Casi siempre nos acostamos sin comer, a veces quiero comprar un agua, pero desajusto para la comida”, es parte de la dura realidad por la que pasan estas familias.

La mayoría de testimonios a este rotativo aclararon que no es todos los días que se trabaja, sino “solo cuándo un vecino necesita un favor”.