TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un tanto nervioso, el conductor de una rastra se detuvo en una especie de bahía por el sector de El Quebrachal debido a que el vehículo le estaba presentando fallas mecánicas.

Un hermoso cielo teñido de rojo se dibujaba en el horizonte, mientras la oscuridad despedía la tarde lentamente, entre las montañas y las escasas casas por donde se construyó el Canal Seco.

“Mire, amigo, estoy un poco apurado, ya va a ser de noche y aquí es peligroso, uno se mete a esta carretera de día, pero en la noche es un peligro”, expresó el conductor del vehículo pesado mientras regulaba unos tornillos del tablero.

Mientras el hombre se concentraba en hacer funcionar su vehículo de trabajo, el equipo de EL HERALDO Plus le consultó: ¿Asaltan en esta carretera en la noche o cuál es el peligro?

“No solo asaltan, aquí matan, ya se han presentado casos, no mira que no hay policías, no hay luz (eléctrica) y son pocas las casas que hay a los lados”, dijo el señor, sin quererse identificar.