No construyeron los túneles peatonales en el Canal Seco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En puros planos quedó la construcción de túneles peatonales y obras complementarias ambientales en el Canal Seco.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comparó el contrato de construcción de los últimos 30 kilómetros de la obra con un recorrido in situ y encontró que no se realizaron los proyectos.

La empresa encargada sí cobró por las obras, pero no las construyó, mientras las autoridades no se pronunciaron y tampoco reclamaron

ES DE INTERÉS: Estación de peaje del canal seco funcionará en Lamaní, Comayagua