Dentro del plan estaba contemplado la compra de unidades nuevas y más grandes, implementar el servicio prepago, es decir, cancelar el pasaje por medio de tarjetas plásticas y no en efectivo, mejorar la infraestructura en terminales y estaciones, además de montar todo un sistema de seguridad a base de tecnología.

El equipo de EL HERALDO Plus tuvo acceso al oficio IHTT-0616-2022, de fecha 15 de agosto del presente año, firmado por el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, donde da por terminado el proceso que se venía siguiendo desde la administración anterior.

El problema fue que hasta ese momento no se había contratado el fideicomiso, pero aún así todos los consorcios creados firmaron contrato con el operador, generando más dudas debido a que se estaban adelantando al proceso. Pese a que los transportistas pagarían el proyecto con el 10% de sus ganancias y que el mismo IHTT le daba el respaldo, la modernización nunca se logró concretar hasta la fecha.Ahora, con el nuevo gobierno, el proceso se declaró fracasado debido a una serie de fallas en el proceso que se detallan en la misiva en poder de EL HERALDO Plus.

Desde ese momento, el proceso se fue derrumbando en vez de avanzar debido a que un informe de veedores establecía que la empresa que recibió el contrato no era la mejor evaluada. Pero, sobre todo, porque el acuerdo ejecutivo IHTT 001-2017 establece que el IHTT participará en la selección del operador y suministrador tecnológico, que se elegirá y contratará mediante el Comité Técnico Administrativo del o de los fideicomisos, que concentrará el recaudo por el cobro de las tarifas y el sistema de videovigilancia.

La nota expresa que el contrato para la operación del Servicio Integrado de Transporte Público de Pasajeros (SITP) del municipio del Distrito Capital (Central), suscrito entre el IHTT, Smartmatic e Inversiones y Desarrollo Latam S.A., no continuará por no cumplir con las condiciones contractuales acordadas. Esta última empresa, junto a Kentkart y Smartmatic, conformaron el operador tecnológico para dar el servicio en Honduras.

Entre otros argumentos que plantea el IHTT, este contrato solo tiene validez mientras otros contratos relacionados permanezcan vigentes y el fideicomiso se haya constituido. Sin este último, el contrato no podrá ejecutarse, no tendrá validez.

El artículo 25 del acuerdo ejecutivo IHTT-01-2017 establece que para comenzar a operar se debería crear un fideicomiso con la banca pública o privada con el propósito de garantizar un funcionamiento, administración y gestión transparente, eficiente y estable del sistema de recaudo y videovigilancia.

El impedimento que encontraron los transportistas fue que ningún banco de Honduras se quiso hacer cargo de este fideicomiso, a pesar que lo intentaron con varias entidades. La nota del IHTT explica que la existencia del fideicomiso es sine qua non para que el contrato tenga vigencia, es decir, se debía cumplir una condición para cumplirse, por lo tanto, las partes no tienen responsabilidad alguna entre sí al no haber acordado sobre la apertura del fideicomiso de la zona centro-sur-oriente.Además, ahora es jurídicamente imposible su constitución como tal, ya que el decreto 066-2022, publicado por el gobierno de turno, manda a liquidar los fideicomisos constituidos y los que están por constituirse.

Otro punto tomado por el IHTT es que en la cláusula quinta de la vigencia de la operación otorgada, y de su fecha de inicio, se estable que se entraría en operación a partir de la fecha de emisión del contrato, que fue el 14 de diciembre de 2018.