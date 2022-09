“Él cobraba 1,000 lempiras por una hora conmigo”: Niñas y adolescentes víctimas sexuales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Se supone que yo estaba hablando con una mujer que me cita en un lugar y al llegar allí, yo esperé ver a una mujer, cuando llega de repente un hombre, él llega en un carro y me subo con él...”

“Me ofreció un empleo que consistía en tener relaciones sexuales con hombres, y si no accedía difundiría en las redes sociales las fotos que me tomó”.

Luego del encuentro sexual el hombre no se volvió a comunicar con ella, aparentemente el trato había quedado en el olvido, su sorpresa fue cuándo tres días recibió una llamada de él ofreciéndole el empleo prometido, sin embargo no fue el que ella esperaba.

Con el tiempo, Sara no pudo ni disfrutar a su gusto las supuestas ganancias, debido a que le exigían cumplir una serie de estándares de belleza para atraer más clientes.

Tenía que invertir en su imagen personal como ropa provocativa, maquillaje exótico, peinados extravagantes e incluso que fuera al gimnasio para mantener una figura esbelta.

El manual impuesto se completaba con subir fotos a Facebook y así llamar la atención de los hombres que más tarde pagarían por sus servicios sexuales.

Para ese entonces, Sara era una quinceañera. Así como ella, la mayoría de victimas de trata de personas en Honduras están entre 10 a 19 años, ya que el Ministerio Público contabiliza 238 denuncias en ese rango, según información a la que accedió EL HERALDO Plus.

Lo anterior significa que las niñas y adolescentes representan el 27% de casi todas las ofendidas, es decir casi 3 de cada 10.

Le sigue el rango de 20 a 29, donde se reportan 56 casos, es decir el 6.4 por ciento de las perjudicadas.

Este rotativo detectó que de las 876 denuncias desde el 2012, únicamente 42 casos han presentado requerimientos fiscales desde el 2017 hasta el 2022.

Chicas jóvenes con cierta inocencia que deciden cambiar de ciudad con el fin de conseguir un empleo que les dé estabilidad y de esta manera aliviar sus necesidades, ese el perfil de chicas que raptan las organizaciones de trata. Sara es el mejor ejemplo.

Una vez que entra a un cuarto -continúa Sara-, no hay ningún tipo de seguridad. En el servicio, las jóvenes quedan a merced de lo que el hombre quiera hacerles y el dueño de la organización de trata lo avala.

“Personalmente, a mí nunca me pasó, nunca hubo un cliente que me golpeara o me forzará a realizar algo que ya no se había hablado, pero sí conozco casos de muchachas que sí se les golpeó, donde sí se les forzó a tener relaciones sexuales sin preservativos”, mencionó.