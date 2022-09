“Su salario depende de las citas”, ofrecen en los spa clandestinos

-Tito, no te puedo programar si no manda los 30 de recargo. Entienda.

El equipo del EL HERALDO Plus también se infiltró al mismo negocio como una persona interesada en trabajar para ellos con el objetivo de develar cómo captan jóvenes.

Este fue el diálogo que se sostuvo con la administradora del centro:

-Hola.

-¿Qué servicio desea joven?

-Deseo trabajar.

-¿??

-Sí, disculpe. Pero deseo trabajar un trabajar en su spa. No tengo experiencia. Me podría confirmar si existe una oportunidad laboral.

-No entiendo.

-¿Quién es?

-Hola, disculpe. Yo vi su publicación en redes, no soy hombre, soy mujer y deseo saber si se me puede brindar trabajo.

-Mande audio donde manda su nombre y de dónde es.

Tras enviar una nota de voz presentándose como Laura y residente de Tegucigalpa, la conversación siguió.

-Ok, Laura.

-Me llamo Karen. Soy la administradora. Me manda foto para mandarla a mi jefa.

Antes de enviar la imagen, se le consultó por el pago.-Su salario depende de cuantas citas saque.

Pero por bajo las chicas aquí ganan entre 4,500 a 6 mil lempiras semanales. Como bajo.

-Está bien, me voy a tomar la foto (foto cuerpo completa enviada)

-No. Está bien lejana. Y no se ve muy bien. Horas más tarde la administradora volvió a enviar un mensaje: “Hola” (el objetivo era insistir por más fotos).

Tres veces más se le compartieron imágenes, pero la administradora no estuvo conforme.

-Ya le envié dos fotos y no me dicen que puedo ir a la entrevista y las fotos están claras.

-No le puedo decir que venga a la entrevista, si mi jefa me dijo eso. Que las fotos no se veían bien. Solo le digo lo que ella me dijo, nena. Nadie está pidiendo fotos indecentes. Ella me dijo que se presentara con su cédula. Pero me pidió una foto más.

Con este mensaje finalizó la conversación tras que se insistiera en enviar más fotografías para continuar con la contratación.