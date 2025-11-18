Inscriben como notarios a hijo de la presidenta de la CSJ y al secretario de Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio el exequátur de notario a José Luis Melara Ráquel, hijo de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, así como a Edson Javier Argueta Palma, secretario privado del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

La acción deja fuertes dudas sobre la legalidad del proceso, por el parentesco y vínculo político de los beneficiados, sobre todo cuando “siempre ha habido un tráfico histórico en el proceso de adjudicación”, afirmó un reconocido notario, quien pidió el anonimato.

El documento, que fue subido el pasado 5 de noviembre al Portal de Transparencia de la CSJ, afirma que la extensión del exequátur como notario para Melara Raquel fue el pasado 15 de octubre de 2025, mientras que el proceso de inscripción ocurrió dos días después, el 27 de octubre.

En el caso de Argueta Palma lo recibió el 11 de septiembre y su inscripción como notario fue el 15 de octubre. Ambos casos fueron inscritos en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

En el listado también se otorgó el exequátur como nuevo notario al exmagistrado de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Carlos Eduardo Castelar, y a los abogados Wilfredo Misael García Castillo y Arcesio Antonio Echeverri Palma.

También fueron suspendidos por tres años los notarios Luis Alberto Rivera Santos, de Choluteca, Choluteca, así como Leoncio Díaz Gómez, de La Esperanza, Intibucá.

Para la fuente consultada por EL HERALDO Plus es complejo mencionar si una persona llegó a obtener el exequátur basado en la forma legal, pero reconoció que anualmente cada magistrado tiene derecho a proponer a profesionales del derecho para que realicen el examen del notariado.

El artículo 8 del Código de Notariado dice explícitamente que “el interesado en obtener la autorización para el ejercicio del notariado, debe presentar solicitud por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la Contraloría del Notariado, acompañando los documentos que acrediten los extremos a que se refiere”.

Seguidamente, “la Contraloría deberá realizar una investigación por los medios que considere pertinentes acerca de la vida y costumbres y demás aspectos de conducta personal y profesional del solicitante que se determinen en el Reglamento Especial que la Corte Suprema de Justicia emitirá al efecto”.

Según el notario, una de las personas que aparece en el listado, Wilfredo García, hijo del reconocido abogado Nicolás García Soto, obtuvo buen puntaje.

De los demás no dio mayores detalles, solo se limitó en repetir que en estos procesos existe “un tráfico histórico”.

Para el experto, es importante poner atención en quiénes son los nuevos notarios, pues en manos de ellos está la seguridad jurídica del país, ya que se encargan de certificar que los hechos, firmas, declaraciones o documentos son auténticos y verdaderos.