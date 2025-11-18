Inscriben como notarios a hijo de la presidenta de la CSJ y al secretario de Redondo

Un notario que pidió el anonimato lamentó el “tráfico histórico” detrás de este proceso, pues los magistrados son los que proponen a sus allegados para que hagan el examen. En Honduras solo hay 1,427 notarios activos

  • 18 de noviembre de 2025 a las 16:34
Inscriben como notarios a hijo de la presidenta de la CSJ y al secretario de Redondo

Tanto el hijo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia como el secretario privado de Luis Redondo fueron inscritos en la Contraloría del Notariado en octubre de 2025, según el documento.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio el exequátur de notario a José Luis Melara Ráquel, hijo de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, así como a Edson Javier Argueta Palma, secretario privado del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

La acción deja fuertes dudas sobre la legalidad del proceso, por el parentesco y vínculo político de los beneficiados, sobre todo cuando “siempre ha habido un tráfico histórico en el proceso de adjudicación”, afirmó un reconocido notario, quien pidió el anonimato.

El documento, que fue subido el pasado 5 de noviembre al Portal de Transparencia de la CSJ, afirma que la extensión del exequátur como notario para Melara Raquel fue el pasado 15 de octubre de 2025, mientras que el proceso de inscripción ocurrió dos días después, el 27 de octubre.

En el caso de Argueta Palma lo recibió el 11 de septiembre y su inscripción como notario fue el 15 de octubre. Ambos casos fueron inscritos en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

En el listado también se otorgó el exequátur como nuevo notario al exmagistrado de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Carlos Eduardo Castelar, y a los abogados Wilfredo Misael García Castillo y Arcesio Antonio Echeverri Palma.

También fueron suspendidos por tres años los notarios Luis Alberto Rivera Santos, de Choluteca, Choluteca, así como Leoncio Díaz Gómez, de La Esperanza, Intibucá.

Para la fuente consultada por EL HERALDO Plus es complejo mencionar si una persona llegó a obtener el exequátur basado en la forma legal, pero reconoció que anualmente cada magistrado tiene derecho a proponer a profesionales del derecho para que realicen el examen del notariado.

El artículo 8 del Código de Notariado dice explícitamente que “el interesado en obtener la autorización para el ejercicio del notariado, debe presentar solicitud por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la Contraloría del Notariado, acompañando los documentos que acrediten los extremos a que se refiere”.

Seguidamente, “la Contraloría deberá realizar una investigación por los medios que considere pertinentes acerca de la vida y costumbres y demás aspectos de conducta personal y profesional del solicitante que se determinen en el Reglamento Especial que la Corte Suprema de Justicia emitirá al efecto”.

Según el notario, una de las personas que aparece en el listado, Wilfredo García, hijo del reconocido abogado Nicolás García Soto, obtuvo buen puntaje.

De los demás no dio mayores detalles, solo se limitó en repetir que en estos procesos existe “un tráfico histórico”.

Para el experto, es importante poner atención en quiénes son los nuevos notarios, pues en manos de ellos está la seguridad jurídica del país, ya que se encargan de certificar que los hechos, firmas, declaraciones o documentos son auténticos y verdaderos.

Afinidad

Argueta Palma es mano derecha de Luis Redondo. Es abogado y secretario privado del presidente del Poder Legislativo, pero también es miembro del Consejo Consultivo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos (Foprel).

En 2023, fue una de las personas que recibió un aumento salarial, cuyo monto hacía que su salario bruto fuera mayor que el de un diputado propietario del Congreso Nacional.

EL HERALDO evidenció que el incremento fue de 20,000 lempiras, por lo que su sueldo es de 120,000 lempiras al mes.

Argueta Palma también es apoderado legal del partido Libertad y Refundación (Libre), según documentos de esa institución política.

En el caso de José Luis Melara Ráquel no hay mucha información sobre él. Solo se menciona que es abogado y su vínculo sanguíneo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

EL HERALDO Plus intentó hablar con el notario Nelson Mairena Franco, presidente de la Unión de Notarios, para conocer detalles de estas nuevas inscripciones, pero cuando contestó la llamada dijo que solo podía atender a las 8:00 de la noche.

También se realizaron gestiones para contactar a Melara Ráquel y Argueta Palma; sin embargo, no fue posible obtener sus números.

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), por su parte, lamentó que en Honduras la notaría no se da no por capacidad sino por "vínculos familiares o políticos".

"Hay abogados destacados que tienen muchos años esperando una cita para hacer su examen pero como no tienen conecte no lo logran, y muchos recién graduados, sin experiencia, lo obtienen. Es un claro conflicto de intereses, pero lamentablemente la ética, la moral no siempre está presente en los funcionarios judiciales", condenó.

Requisitos

Aunque el Código del Notario de Honduras ya establece los requisitos, fuentes afirman que los que se someten al examen llegan apadrinados. El artículo 7 de la normativa dice que para que un abogado se convierte en notario debe ser hondureño, estar en libre derecho de sus ejercicios civiles, tener título como abogado, ser mayor de 30 años, ser de reconocida honorabilidad y prestigio, así como ser de estado seglar (sin órdenes clericales).

Otro de los requisitos, quizá el más difícil para muchos de los solicitantes, es aprobar el examen de notario ante la Corte Suprema de Justicia, así como obtener el exequátur (habilitación que otorga la CSJ a los profesionales del derecho, para el ejercicio del notariado).

La función del notario, según establece la normativa, es “garantizar la seguridad jurídica y la perpetua constancia de los actos, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte”.

Ellos dan fe pública de la autenticidad y validez legal de actos y documentos. Son los encargados de autentificar y legalizar escrituras de compraventa, hipotecas, testamentos, capitulaciones matrimoniales, donaciones, constitución de sociedades y poderes notariales.

En la Contraloría del Notariado solo aparecen 1,427 notarios inscritos y activos, según los reportes en la página del Poder Judicial.

Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más