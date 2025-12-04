Ya vieron, dicen que ese tal sistema de ASD tiene socio partidario

REDES. Se quejan los chuscos en esas redes que primero salió JOH y no los resultados de las llevadas y traídas elecciones.

ASD. Ya vieron, la AMDC le pagó nada menos que 17.2 millones a German Martell, el colombiano de la empresa ASD que ha sido denunciado por Nasralla de tener socios hondureños, y que la diputada electa, Maché Sosa, identifica como la “mano derecha de Jorge Aldana”.

PÍO. Un informe del TSC disparó las alarmas sobre ese pago desde julio pasado, pero, pregunten si Johel Zelaya y otras hierbas han dicho pío.

ALDEAS. Con razón el equipo de Juan Diego ha denunciado que las actas de las aldeas, donde barre, van a paso de tortuga, y las otras, donde gana Aldana, a la velocidad del rayo.

CAER. Kilvito también exige una explicación del porqué, cuando el “papi” ganaba, como lo confirmó el CNE en su primer corte, se paró el sistema, luego empezó a remontar Nasralla y, cuando el “papi” comenzó a alcanzarlo, se volvió a caer. Ja...je...ji...jo...ju...

CREER. La bulla es que la tal caída no ha sido un accidente, como quieren hacer creer, sino, una jugada maquiavélica urdida por Mel Zelaya y el padrino de APH, gracias a que ya volvieron a engaratusar a Nasralla. O sea que Trump tenía razón. No es confiable y ya volvió a caer en las garras de Mel.

ORDEN. Es sintomático, para el caso, que el Redondo ya empezó a defender a Nasralla en sus cloacas digitales y la comidilla en SPS es que la orden del día es meterlo de diputado contra viento y marea. Ya ayer lo bajaron de la 51.

CORTÉS. Los azulejos juran que las actas faltantes en Cortés no le ajustan a SN para alcanzar al “papi”, y por eso la “caída” del dichoso sistema, porque pretenden repetir la historia de 2006 y 2021, cuando quedaron centenares de actas sin procesar y contar.

VIENEN. Reaparece el controversial Ángel Martínez y jura que vienen 21 pedidos de extradición para funcionarios refundidores, incluidos los meros toros, y asegura que ya están listos en el Departamento de Justicia. Será.

VUELVE. Por eso dicen que, árbol que nace torcido... Ni siquiera se han terminado de contar los votos y MZR vuelve a amenazar con incendiar el país y allí está convocando a sus comandos.

PASÓ. Adivinen qué candidato de Libre pasó del más votado en las primarias al “más botado” en las generales.

LIMPIAR. A ver cuándo el CNE pone en orden a los candidatos de todos los partidos y les ordena limpiar las ciudades de toda esa propaganda.