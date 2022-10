Gerente de la Chico: “Gobierno debe dejar de improvisar en el tema de carreteras”

La verdad de las cosas es que no hay una planificación eficiente desde hace varias décadas; como ya sabemos, el sistema vial es como cualquier otro tipo de sistema, que requiere mantenimiento constante.

En entrevista con EL HERALDO Plus , el experto lamentó que la corrupción y la contratación de empresas que no están certificadas ha provocado que la red vial de Honduras esté deteriorada y sea vulnerable .

Cuando una calle se daña hay que ver en qué tipo de condiciones; si hay sobrecarga circulando por la misma, también evaluar el trabajo que se hizo, quién lo hizo, quién lo supervisó, quién lo contrató y quién aceptó la calidad de las obras. Si la institución contrató a una empresa chapucera o una empresa con experiencia, o a una empresa que está acostumbrada a prácticas corruptas, obviamente las carreteras no van a durar.

Revisión de los desagües, reparar las alcantarillas y garantizar que el agua pueda escurrir de manera apropiada y no se vaya a retener y provocar daños a la terracería.

Aquí hay una situación porque hay un mapeo geológico dentro de todo el país, tenemos técnicos geólogos muy buenos, muy capacitados y experimentados, pero no todos los trabajos corresponden a fallas geológicas. Para muestra un botón, en la Guillén no es una falla geológica , lo que existió fue una sobresaturación del terreno que provocó el deslizamiento por la alta saturación.

Que dejen de improvisar, la ingeniería civil no es de improvisación, es algo que tienen que ser realizado de manera sistemática, ya existe el procedimiento de llevarse a cabo en cada caso. En el caso de carreteras, si es pavimentada, si no es pavimentada, el procedimiento de los drenajes, de los puentes, para cualquier tipo de obra, ya existen manuales de procedimientos que son estandarizados en toda América en general, por lo cual, solo es de planificar y desarrollar ese plan de mantenimiento de acuerdo con los manuales ya aprobados, implementados y estructurados en todos los países, no se trata de inventar el agua caliente.

¿Cómo garantizar que las empresas que se contraten en la emergencia realicen un buen trabajo?

Para eso se contratan los supervisores y una vez que se termine la obra hay que darles seguimiento a cada una, porque hay una garantía de calidad de obra, y las instituciones deben aplicar esa garantía en caso de que la obra empiece a presentar falla. Pero si no hay nadie que esté supervisando o administrando las mismas, obviamente esto va a ser recurrente.

Hay carreteras relativamente nuevas que están destruidas, ¿qué pasa?

Hay de casos a casos, si se hicieron los estudios apropiados de las condiciones geológicas y topográficas, porque de ahí va a corresponder un diseño particular para ese tipo de carretera; si solamente se hizo el movimiento de tierra, conformaron la terracería y sobre esto fundieron la superficie de concreto hidráulico o asfáltico, sin ningún tipo de consideración técnica con base en estudios, obviamente eso va a colapsar, ahí es donde hay que hacer la auditoría forense de todo el proceso en conjunto.