Negligencia: Falta de pago en la administración de Aldana frenó Villa Solidaridad

La fuente técnica, no obstante, confirmó que la obra se ejecutó en su totalidad: 395 metros lineales de concreto hidráulico, con las especificaciones acordadas. Las fotografías corroboran su versión. A diferencia de los otros proyectos, aquí no hay estructuras vandalizadas ni excavaciones inconclusas.La calle existe, está transitable y presta servicio a la comunidad. Pero incluso esta intervención —la única finalizada— quedó marcada por la misma constante que atraviesa los demás contratos: pagos incompletos.