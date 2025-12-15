Paralizada reconstrucción del antiguo Palacio Municipal en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Con más de un año y ocho meses de retraso, los trabajos de reconstrucción del antiguo Palacio Municipal figuran entre los proyectos del Distrito Central que se mantienen paralizados, pese a haber sido anunciados como una obra prioritaria.
El inmueble, considerado patrimonio histórico de la capital, cuenta con un presupuesto asignado de 10 millones de lempiras y, de acuerdo con la planificación inicial, debía ser reconstruido en un plazo de ocho meses.
No obstante, EL HERALDO constató que la obra permanece sin personal ni actividad visible.
Durante el recorrido, se verificó que el sitio no presenta avances recientes y que los trabajos se encuentran completamente detenidos, sin señales de reanudación a corto plazo.
“Aquí no hay nada, la alcaldía solo hizo un inicio (del proyecto) y de ahí quedó prácticamente suspendido, todavía no sabemos cuándo van a trabajar de nuevo”, relató un guardia asignado a la vigilancia del inmueble.
Según el guardia municipal, el palacio registra "avances mínimos", y al igual que otras obras capitalinas, reporta más de 15 días de paralización.
En concordancia, vendedores y transeúntes del concurrido Centro Histórico aseguraron a este rotativo que la esperada remodelación no registra "avances significativos".
"Son contadas las ocasiones en las que vemos gente trabajando ahí, lo más obvio es la fachada que está dañada, pero de ahí nos damos una idea que al menos este año eso no se va a terminar".
Inconsistencias
EL HERALDO intentó comunicarse con funcionarios de la AMDC para consultar los avances en la restauración, sin embargo, no obtuvo respuesta.
Los registros apuntan hasta abril del 2025, reportes de la Alcaldía registraban un 30% de avances en la obra, sin embargo, a partir de junio, el progreso se perfila mínimo e interrumpido.
Importancia
La restauración del Palacio Municipal es un proyecto que desde hace más de siete años se perfila en la capital, los primeros anuncios se realizaron en 2018, año en que el edificio sufrió un incendio que destruyó parte de su estructura y dejó inhabilitados varios espacios.
Pero fue hasta mediados de junio de 2024, que la recuperación del antiguo edificio comenzó a ser ejecutada.