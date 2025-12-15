Paralizada reconstrucción del antiguo Palacio Municipal en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Con más de un año y ocho meses de retraso, los trabajos de reconstrucción del antiguo Palacio Municipal figuran entre los proyectos del Distrito Central que se mantienen paralizados, pese a haber sido anunciados como una obra prioritaria.

El inmueble, considerado patrimonio histórico de la capital, cuenta con un presupuesto asignado de 10 millones de lempiras y, de acuerdo con la planificación inicial, debía ser reconstruido en un plazo de ocho meses.

No obstante, EL HERALDO constató que la obra permanece sin personal ni actividad visible.

Durante el recorrido, se verificó que el sitio no presenta avances recientes y que los trabajos se encuentran completamente detenidos, sin señales de reanudación a corto plazo.

“Aquí no hay nada, la alcaldía solo hizo un inicio (del proyecto) y de ahí quedó prácticamente suspendido, todavía no sabemos cuándo van a trabajar de nuevo”, relató un guardia asignado a la vigilancia del inmueble.