  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Centro histórico de Tegucigalpa se deteriora por viviendas abandonadas

Cada año más casas del centro histórico de Tegucigalpa se caen, abandonadas y sirviendo de refugio para personas en situación de calle.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 18:23
Centro histórico de Tegucigalpa se deteriora por viviendas abandonadas

El IHAH recuerda que los propietarios de inmuebles históricos deben mantenerlos, con multas de hasta dos millones de lempiras por incumplimiento

 Foto Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En el centro histórico de Tegucigalpa cada año se ven más casas abandonadas, con sus paredes deterioradas por grietas profundas y techos destruidos debido a la antigüedad de las viviendas.

Muchas de estas casas sirven de basureros y refugio para personas en condición de calle. Otras presentan arbustos creciendo en sus paredes, lo que denota el total abandono de sus propietarios, y muchas son guaridas de ladrones que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona.

Se pueden ver viviendas abandonadas en la avenida Gutenberg, todo el centro histórico de la capital, el barrios Abajo y La Concepción, donde se encuentran hasta tres casas seguidas en estado de abandono.

Cada año, las paredes colapsan, quedando solo el recuerdo de aquellos hogares donde muchos capitalinso crecieron en un ambiente seguro y lleno de tradiciones, que fueron sustituidos por la tecnología como la televisión y los celulares.

Para don Antonio Valladares, quien vive en el centro de Tegucigalpa, la delincuencia es uno de los principales factores que genera el abandono.

Baches, aceras destruidas y obras inconclusas: así luce el centro histórico de Tegucigalpa

“Muchos le tienen miedo al centro histórico. Por la idea que es más peligroso que otras zonas. Y prefieren mudarse a zonas residenciales, donde se sienten más seguros”, consideró el entrevistado.

Por su parte, el historiador Jorge Amaya explicó que esta situación se debe al desplazamiento del centro histórico. “Las oficinas del gobierno se salieron en los años 80 y entonces se depreció el terreno”, indicó el experto.

La salida de oficinas gubernamentales en los años 80 dejó al centro histórico en abandono, con casas deterioradas y problemas de seguridad.

La salida de oficinas gubernamentales en los años 80 dejó al centro histórico en abandono, con casas deterioradas y problemas de seguridad.

 (Foto Alex Pérez/EL HERALDO)

Consideró que para recuperar estas casas debe “haber un plan integral de la alcaldía y los vecinos para la restauración total del centro histórico como pasó en Comayagua con el programa Comayagua Colonial”, recomendó el historiador.

Tegucigalpa muestra vestigios antiguos a través de ventana arqueológica

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) dicta lineamientos de conservación que los propietarios deben cumplir. “Responsabilidad por el deterioro y la falta de mantenimiento. Los propietarios de inmuebles históricos tienen ese deber”, afirmó el titular del IHAH, Rolando Canizales.

Además, Canizales advirtió sobre las sanciones. “Pueden haber multas de 1 a dos millones de lempiras. Y también puede haber responsabilidad de tipo penal en cuyo caso interviene el Ministerio Público”, indicó el funcionario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias