¿Qué dicen los audios por los que fue capturada Dulce Villanueva, exdirectora del Dinaf?

En mayo de 2023 se difundieron en redes sociales supuestos audios atribuidos a la exdirectora de la entonces Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), hoy Senaf, Dulce María Villanueva, que generaron polémica a nivel nacional. ¿Qué dicen los audios?
La exfuncionaria fue detenida el lunes 8 de diciembre después de que la Fiscalía presentara un requerimiento en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión.
La extitular enfrenta una acción judicial por el presunto delito de concusión (Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.).
En las grabaciones, una mujer que presuntamente sería Villanueva exige una suma de dinero a una empleada a cambio de un aumento salarial.
“Le voy aumentar quince para que me de cinco. No le estoy quitando, le estoy dando diez para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, más bien al contrario le estoy dando”, se escucha decir.
En otro audio, la voz atribuida a la exfuncionaria sostiene que su presencia en la institución responde únicamente a intereses políticos.
“Que les quede claro a todos en este Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución. Ustedes están aquí por política y si ella lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política. Si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro... esto es político, entiendan”, afirma.
Villanueva fue nombrada el 26 de febrero de 2022 y permaneció en el cargo hasta mayo de 2023, cuando presentó su renuncia tras la filtración de los audios.
Este martes 9 de diciembre, un juez dictó medidas cautelares y ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social (PNFAS).
Antes de ingresar al edificio judicial, Villanueva llegó sonriente y dirigió breves declaraciones a la prensa. “Siempre he colaborado con las autoridades, me extraña que hayan hecho este requerimiento”, mencionó mientras caminaba esposada.