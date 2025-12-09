Así van quedando: Ellos son los virtuales diputados electos para el Parlacen

Tegucigalpa, Honduras.-A poco más de una semana de celebradas las elecciones en Honduras, los resultados preliminares han ido definiendo quiénes son los candidatos de los diferentes niveles electivos que estarían quedando.
Solo faltan 0.60 % de las actas por escrutar, lo que representa unas 115. Al finalizar esta fase, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará con el escrutinio especial.
Son un total de 20 diputados los que representarán a Honduras en el Parlamento Centroamericano.
En la lista figuran nombres de los tres principales partidos políticos: el Partido Nacional, con ocho representantes, seguido del Partido Liberal con ocho, y Libertad y Refundación, con cuatro.
Listado de los candidatos que van quedando
1) Gladis Aurora López Calderón, junto a su suplente Teresa Concepción Cálix Raudales, representan al Partido Nacional de Honduras.
2) Arnulfo Jesús Miralda Bueso, acompañado de su suplente Pedro Antonio García Turcios, pertenece al Partido Liberal de Honduras.
3) Juan Carlos García Medina, con su suplente Daniel Alberto Otero Muñoz, forma parte del Partido Nacional de Honduras.
4) Tania Belinda Fuentes Villeda, junto a su suplente Francisco José Morán Alvarado, representa al Partido Liberal de Honduras.
5) José Darío Gámez Panchamé, acompañado de su suplente Laurenth Kiabeth Arita Montalván, pertenece al Partido Nacional de Honduras.
6) Rogelio Ahmed Banegas Zelaya, junto a su suplente Romel Javier Hernández, forma parte del Partido Liberal de Honduras.
7) Walter Reiniery Castellanos Sauceda, acompañado de su suplente Roberto Hernán Valladares Montoya, representa al Partido Nacional de Honduras.
8) Diana Edelmira Ferrera Urbina, junto a su suplente Javier Francisco Franco Núñez, pertenece al Partido Liberal de Honduras.
9) Miguel Edgardo Martínez Pineda, acompañado de su suplente María Fermina Puerto Oseguera, forma parte del Partido Nacional de Honduras.
10) Omar Alberto Moya Turcios, junto a su suplente Gustavo Adolfo Vallecillo, representan al Partido Libertad y Refundación.
11) Douglas Orestes Vicente Jarquín, acompañado de su suplente Ángel Eduardo Figueroa Fajardo, pertenece al Partido Liberal de Honduras.
12) Luis Alonso Castro Cáceres, junto a su suplente Rubén Darío Espinoza Olivera, forma parte del Partido Nacional de Honduras.
13) Rony Jonathan Martínez Chávez, acompañado de su suplente Gloria Emmanuelle Arias Yu Way, representa al Partido Libertad y Refundación.
14) Bertila Espinoza Salgado, junto a su suplente Rina Maricela Mancía Chavarría, pertenece al Partido Liberal de Honduras.
15) Claudia Yadira Guerra Dubón, acompañada de su suplente Elba Mariela Escobar Elvir, forma parte del Partido Nacional de Honduras.
16) Fanny María Gewaer Moreno, junto a su suplente Juan Francisco Paz, representa al Partido Libertad y Refundación
17) Zoila Arcadia Santos Zamora, acompañada de su suplente Steve Adolfo Fajardo Vargas, pertenece al Partido Liberal de Honduras.
18) Rolando Dubón Bueso, junto a su suplente Edas Omar Martínez Lovo, forma parte del Partido Nacional de Honduras.
19) Mario Hernán Sorto Deras, acompañado de su suplente María Domitila Castellanos Sánchez, representa al Partido Libertad y Refundación.
20) Álvaro Raúl Matute Martínez, junto a su suplente Eunysse Lizeth Ordoñez Ardón, pertenece al Partido Liberal de Honduras.