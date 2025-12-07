¿Quién va ganando las elecciones en el recuento independiente del CNA?

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​A falta de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó de manera independiente los resultados de su conteo de actas de las elecciones generales de 2025. ¿Quién va ganando? Aunque la herramienta utilizada para el conteo no reemplaza la función oficial del órgano electoral, los resultados buscan aportar claridad en medio de la incertidumbre post-electoral. Según explicó la institución, la información procesada proviene tanto de actas recopiladas del propio CNE como del trabajo de cientos de voluntarios que se sumaron al proyecto de verificación ciudadana, permitiendo fortalecer la cobertura en centros de votación, especialmente en zonas donde la transmisión oficial ha tenido retrasos.

Hasta el último corte, el organismo informó que ha logrado procesar 17,609 actas, equivalente al 91.94% del total. El porcentaje restante corresponde a documentos con inconsistencias o pendientes del escrutinio especial, además del material proveniente de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en Estados Unidos y de las elecciones reprogramadas en San Antonio de Flores, El Paraíso. Puedes ver los resultados aquí: resultados independientes CNA Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Resultados

En la carrera presidencial, el recuento independiente ubica al Partido Nacional con el 39.44% de los votos, seguido muy de cerca por el Partido Liberal con 37.97%. En tercer lugar, aparece el partido Libertad y Refundación (Libre) con 18.79%, mientras que el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y la Democracia Cristiana registran porcentajes marginales. En una actualización más reciente, el sistema independiente contabiliza 3,567,547 votos —equivalentes al 54.70% del total proyectado— y 19,152 JRV procesadas. Con esta base, la contienda continúa extremadamente cerrada entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla.