Muere Gustavo 'Mantequilla' Salgado, reconocida figura del basquetbol en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Gustavo Salgado Núñez o más conocido como "Mantequilla Salgado", reconocido basquetbolista de Honduras, fue encontrado muerto.
La reconocida figura del básquetbol, de 90 años, fue encontrada sin signos vitales dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, Salgado murió alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes y la causa de su deceso sería natural, sin embargo, las autoridades determinarán la causa exacta.
Noé Salgado, su hijo, confirmó la noticia en horas de la mañana: "A toda mi familia y amigos les quiero avisar que mi padre, Gustavo Mantequilla Salgado, falleció esta mañana. Que Dios lo reciba en su gloria".
Aparentemente, hace un tiempo atrás, el deportista retirado había estado interno en un hospital privado por problemas de salud. No obstante, su muerte se reportó hasta este martes -9 de diciembre-.
Familiares, como su hijo y nietos, se encuentran en Estados Unidos, sin embargo, ya están coordinando un viaje para poder brindarle sepultura y realizar los procedimientos correspondientes.
La partida de "Mantequilla Salgado" ha dejado profundo dolor y nostalgia en decenas de personas que lo conocieron en sus tiempos de jugador o entrenador.
"Ahora que busco de él me entero de su partida. Nos entrenó esporádicamente en la Escuela Álvaro Contreras y las veces que nos entrenaba y dirigía, ganábamos", expuso uno de sus aprendices.
También surgieron una enorme cantidad de comentarios como "excelente entrenador, fue mi entrenador en mi corto paso por este hermoso deporte".
El cariño y respeto por Salgado parece estar más vivo que nunca, especialmente, este día en el que se dio a conocer su muerte.