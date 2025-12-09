Muere Gustavo 'Mantequilla' Salgado, reconocida figura del basquetbol en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Gustavo Salgado Núñez o más conocido como "Mantequilla Salgado", reconocido basquetbolista de Honduras, fue encontrado muerto. La reconocida figura del básquetbol, de 90 años, fue encontrada sin signos vitales dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. De acuerdo con la información preliminar, Salgado murió alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes y la causa de su deceso sería natural, sin embargo, las autoridades determinarán la causa exacta.

Noé Salgado, su hijo, confirmó la noticia en horas de la mañana: "A toda mi familia y amigos les quiero avisar que mi padre, Gustavo Mantequilla Salgado, falleció esta mañana. Que Dios lo reciba en su gloria". Aparentemente, hace un tiempo atrás, el deportista retirado había estado interno en un hospital privado por problemas de salud. No obstante, su muerte se reportó hasta este martes -9 de diciembre-. Familiares, como su hijo y nietos, se encuentran en Estados Unidos, sin embargo, ya están coordinando un viaje para poder brindarle sepultura y realizar los procedimientos correspondientes. La partida de "Mantequilla Salgado" ha dejado profundo dolor y nostalgia en decenas de personas que lo conocieron en sus tiempos de jugador o entrenador.