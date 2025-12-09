Declaran culpable a acusado por el asesinato de la abogada Saddie Araque

Los jueces que integran la terna resolvieron por unanimidad que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para demostrar la participación directa del acusado en el hecho violento.

San Pedro Sula, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de la Sala Segunda en San Pedro Sula declaró culpable a César Raúl Quintanilla García, por asesinato de la abogada Saddie Karina Araque Machado , crimen ocurrido en 2018 en Puerto Cortés.

La investigación detalla que la profesional del derecho fue atacada el 1 de marzo de 2018, cuando llegaba a su vivienda en la colonia La Portuaria.

Araque se desplazaba en motocicleta junto a su hija y, al estacionarse, fue interceptada por un individuo armado que abrió fuego contra ella. El agresor huyó en un vehículo tipo pick-up, conducido por otra persona que lo esperaba.

Dentro del proceso judicial, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida sustentó su acusación con diversos medios de prueba, entre ellos el testimonio clave de dos testigos protegidos que identificaron a Quintanilla García como el autor material de los disparos. Su declaración también permitió reconstruir la dinámica del ataque y ubicar al imputado en la escena del crimen.

Las líneas de investigación apuntan a que el asesinato habría sido cometido por encargo. La Fiscalía sostiene que el hecho estaría vinculado con las actividades laborales que realizaba la abogada, quien se dedicaba principalmente a la gestión de empleos para marinos y otras personas.