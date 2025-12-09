Ejecutan allanamientos contra supuesta estructura criminal en Yoro

Yoro, Honduras.- El Ministerio Público ejecutó este martes cuatro allanamientos y tres inspecciones en relación con una investigación por el delito de lavado de activos en contra de una supuesta estructura criminal en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.
Según la fiscalía, el operativo tiene como objetivo recolectar indicios a raíz de una denuncia "sobre la existencia de una organización delictiva que opera desde el año 2020 en aquella zona en el lavado de activos, asociación para delinquir, testaferrato, entre otros.
Asimismo, el Ministerio Público reveló que las investigaciones realizadas los líderes de la estructura criminal han incrementado, de manera desproporcionada a su patrimonio, a través de sociedades mercantiles y adquiriendo lujosos bienes pagados en efectivo.
"Todo ello, presuntamente, a raíz de sus conexiones con grupos criminales con vínculos con el tráfico de drogas, identificándose un modus operandi de inscribir a nombre de terceros los bienes para darle apariencia lícita a lo adquirido", indicó la fiscalía en un comunicado.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, mencionó que los allanamientos e inspecciones son en viviendas y negocios importantes del centro de Olanchito, para tener documentación y soporte.
De igual forma, afirmó que hasta el momento solo hay orden de allanamiento, pero no hay orden de captura ni requerimiento fiscal. No revelaron los nombres de las personas señaladas en la denuncia.