Ejecutan allanamientos contra supuesta estructura criminal en Yoro

Yoro, Honduras.- El Ministerio Público ejecutó este martes cuatro allanamientos y tres inspecciones en relación con una investigación por el delito de lavado de activos en contra de una supuesta estructura criminal en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.

Según la fiscalía, el operativo tiene como objetivo recolectar indicios a raíz de una denuncia "sobre la existencia de una organización delictiva que opera desde el año 2020 en aquella zona en el lavado de activos, asociación para delinquir, testaferrato, entre otros.

Asimismo, el Ministerio Público reveló que las investigaciones realizadas los líderes de la estructura criminal han incrementado, de manera desproporcionada a su patrimonio, a través de sociedades mercantiles y adquiriendo lujosos bienes pagados en efectivo.