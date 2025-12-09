Matan a hombre que hace cuatro meses había retornado de Estados Unidos a Olanchito

Olanchito, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera trágica en la aldea de Chorreras, en el municipio de Olanchito, Yoro.

De manera preliminar, se informó que la víctima sería Javier Dueñas, aunque su identidad aún debe ser confirmada oficialmente por las autoridades.

Según versiones, a Dueñas le dispararon desde un vehículo en marcha. Equipos de investigación y personal de Medicina Forense se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar lo ocurrido.

Se conoció que el ahora occiso tenía aproximadamente cuatro meses de haber retornado de Estados Unidos, donde había permanecido por un tiempo antes de regresar con su familia.