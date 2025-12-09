  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a hombre que hace cuatro meses había retornado de Estados Unidos a Olanchito

El hombre habría sido atacado por sujetos que se trasladaban en un vehículo. Su cuerpo fue llevado a la morgue, donde será entregado a sus familiares

  • 09 de diciembre de 2025 a las 06:56
Matan a hombre que hace cuatro meses había retornado de Estados Unidos a Olanchito

Javier Dueñas, de aproximadamente 50 años de edad, murió tras recibir varios impactos de bala.

Foto: Cortesía.

Olanchito, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera trágica en la aldea de Chorreras, en el municipio de Olanchito, Yoro.

De manera preliminar, se informó que la víctima sería Javier Dueñas, aunque su identidad aún debe ser confirmada oficialmente por las autoridades.

Según versiones, a Dueñas le dispararon desde un vehículo en marcha. Equipos de investigación y personal de Medicina Forense se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar lo ocurrido.

Se conoció que el ahora occiso tenía aproximadamente cuatro meses de haber retornado de Estados Unidos, donde había permanecido por un tiempo antes de regresar con su familia.

Dos personas mueren en hechos violentos distintos en el departamento de Yoro

Las autoridades mantienen la escena asegurada mientras se continúa con el proceso investigativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias