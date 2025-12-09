Dos personas mueren en hechos violentos distintos en el departamento de Yoro

Yoro, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida en circunstancias diferentes en el departamento de Yoro. El primero fue asesinado de varios impactos de bala en la aldea Guangolola, municipio de El Negrito; mientras que el segundo fue encontrado decapitado bajo un puente en la comunidad de La Trinidad.

La víctima del ataque armado fue identificada como Edwin Josué Palma, de 22 años, miembro de las Fuerzas Armadas. Según las investigaciones preliminares, Palma habría salido de su vivienda en Pueblo Nuevo, Victoria, tras recibir una llamada que lo hizo abandonar momentáneamente a su familia.