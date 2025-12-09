Dos personas mueren en hechos violentos distintos en el departamento de Yoro

Yoro, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida en circunstancias diferentes en el departamento de Yoro. El primero fue asesinado de varios impactos de bala en la aldea Guangolola, municipio de El Negrito; mientras que el segundo fue encontrado decapitado bajo un puente en la comunidad de La Trinidad.
La víctima del ataque armado fue identificada como Edwin Josué Palma, de 22 años, miembro de las Fuerzas Armadas. Según las investigaciones preliminares, Palma habría salido de su vivienda en Pueblo Nuevo, Victoria, tras recibir una llamada que lo hizo abandonar momentáneamente a su familia.
Horas después fue hallado sin vida. Sus parientes, quienes reclamaron el cuerpo en la morgue, sospechan que pudo haber sido víctima de una trampa. Palma había viajado para pasar su fin de semana libre junto a sus padres.
En el segundo caso, en La Trinidad, autoridades encontraron bajo un puente el cuerpo decapitado de Luis Zavala. El cadáver quedó a un lado de una motocicleta, por lo que las autoridades investigan si el joven habría muerto al sufrir un accidente de tránsito y caer al vacío, o si se trató de un asesinato perpetrado por desconocidos.
Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue, donde serán entregados a sus familiares. Serán las pruebas científicas y las investigaciones forenses las que determinen las causas exactas de ambas muertes.