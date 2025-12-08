Capturan a supuesto militar acusado de asesinar a un hombre en La Paz

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre señalado como supuesto miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) fue capturado este lunes -8 de diciembre- por las autoridades policiales en el departamento de La Paz.

El detenido es acusado de haber asesinado al ciudadano hondureño Osman Vásquez, quien, hace unos días, fue encontrado sin vida dentro de una finca del sector.

Según relataron testigos, el sábado 6 de diciembre, en horas de la noche, la víctima salió de su vivienda ubicada en una comunidad del departamento de La Paz.