Capturan a supuesto militar acusado de asesinar a un hombre en La Paz

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre señalado como supuesto miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) fue capturado este lunes -8 de diciembre- por las autoridades policiales en el departamento de La Paz.
El detenido es acusado de haber asesinado al ciudadano hondureño Osman Vásquez, quien, hace unos días, fue encontrado sin vida dentro de una finca del sector.
Según relataron testigos, el sábado 6 de diciembre, en horas de la noche, la víctima salió de su vivienda ubicada en una comunidad del departamento de La Paz.
De acuerdo con estas versiones, Vásquez habría sido esperado afuera por dos individuos (entre ellos el capturado), con quienes abandonó el lugar poco después.
Lamentablemente, la mañana del día siguiente, el ciudadano fue encontrado sin vida al interior de una finca de la misma zona, lo que alertó a habitantes y autoridades locales.
Tras las primeras indagaciones, las autoridades policiales lograron la detención del primer sospechoso, a quien vinculan directamente con el hecho.
Las autoridades no han brindado más detalles sobre el segundo individuo que habría participado en el hecho violento.
Sin embargo, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el crimen y determinar responsabilidades.