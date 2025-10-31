Asesinan a conductor de mototaxi en una gasolinera de Comayagüela

Francisco Morazán, Honduras.- En horas tempranas de este viernes 31 de octubre- un conductor de mototaxi fue asesinado en una estación de gasolina ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela, capital del país.
La víctima ha sido identificada de manera preliminar como Geovanny Ramos, conocido con el alias "Futurama".
Informes preliminares indican que los criminales estaban esperando al joven y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo del joven quedó tendido boca arriba a pocos metros de su mototaxi, donde dos de sus familiares (ambas mujeres) llegaron a la escena del crimen muy consternadas, lamentando lo ocurrido.
Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena del crimen para iniciar con las investigaciones de este crimen.
Personal de Medicina Forense llegaron para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y realizarle la autopsia.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual le habrían quitado la vida a Geovanny Ramos. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información, ya que la zona contaba con cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar y localizar al responsable del crimen.