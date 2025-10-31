Asesinan a conductor de mototaxi en una gasolinera de Comayagüela

Francisco Morazán, Honduras.- En horas tempranas de este viernes 31 de octubre- un conductor de mototaxi fue asesinado en una estación de gasolina ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela, capital del país.

La víctima ha sido identificada de manera preliminar como Geovanny Ramos, conocido con el alias "Futurama".

Informes preliminares indican que los criminales estaban esperando al joven y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.