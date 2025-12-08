Capturan a dos adolescentes distribuyendo droga en Comayagua

Comayagua, Honduras.- En una operación contra el microtráfico, agentes de prevención e investigación de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-3) capturaron a dos menores de 16 años -uno de ellos del sexo femenino- señalados de distribuir y comercializar droga en el municipio de Comayagua y sectores aledaños.
Los menores, residentes de las colonias La Fiallos y Milagro de Dios, fueron requeridos tras una serie de denuncias ciudadanas que los vinculaban directamente con la administración de puntos de venta de droga, lo que provocaba la presencia de individuos peligrosos y el surgimiento de delitos conexos en las zonas afectadas.
Durante la acción policial se les decomisaron más de cinco mil lempiras en efectivo, así como supuesta cocaína, marihuana y crack.
La UDEP-3 informó que estas capturas representan un golpe significativo a las redes de microtráfico que desde hace años operan en las colonias Milagro de Dios, barrio Cabañas, Fuerzas Armadas, La Pinto, La Rotaria y La Sabana, sectores históricamente golpeados por el narcomenudeo.
Las aprehensiones fueron posibles gracias a un proceso de investigación y vigilancia que permitió desmantelar uno de estos puntos de distribución, contribuyendo a fortalecer la sensación de seguridad entre la población.
Los dos menores fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, donde deberán responder por la infracción penal de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación hondureña.
La UDEP-3 reiteró que continuará intensificando sus operaciones para combatir el microtráfico y salvaguardar la tranquilidad de los habitantes de Comayagua y zonas cercanas.