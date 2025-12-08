Capturan a dos adolescentes distribuyendo droga en Comayagua

Los menores, residentes de las colonias La Fiallos y Milagro de Dios , fueron requeridos tras una serie de denuncias ciudadanas que los vinculaban directamente con la administración de puntos de venta de droga, lo que provocaba la presencia de individuos peligrosos y el surgimiento de delitos conexos en las zonas afectadas.

Comayagua, Honduras.- En una operación contra el microtráfico, agentes de prevención e investigación de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-3) capturaron a dos menores de 16 años -uno de ellos del sexo femenino- señalados de distribuir y comercializar droga en el municipio de Comayagua y sectores aledaños.

Durante la acción policial se les decomisaron más de cinco mil lempiras en efectivo, así como supuesta cocaína, marihuana y crack.

La UDEP-3 informó que estas capturas representan un golpe significativo a las redes de microtráfico que desde hace años operan en las colonias Milagro de Dios, barrio Cabañas, Fuerzas Armadas, La Pinto, La Rotaria y La Sabana, sectores históricamente golpeados por el narcomenudeo.

Las aprehensiones fueron posibles gracias a un proceso de investigación y vigilancia que permitió desmantelar uno de estos puntos de distribución, contribuyendo a fortalecer la sensación de seguridad entre la población.

Los dos menores fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, donde deberán responder por la infracción penal de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación hondureña.