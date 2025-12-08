Cuadro a cuadro: Así fue el momento que Policía noqueó a motociclista que evadió operativo

Un joven motociclista fue detenido por la Policía Nacional luego de ser noqueado por un cono de tránsito cuando no obedeció a las autoridades a la señal de parada durante el operativo.
El incidente ocurrió a la altura de Taulabé, en la carretera CA-5.
En las imágenes se ve el momento en que el joven transita por la carretera, en presencia de otras personas, sin detenerse pese al operativo en la zona.
De inmediato, uno de los agentes policiales en el operativo levantó uno de los conos de tránsito para intentar frenar al conductor que cometía una infracción de tránsito.
Pese a que el conductor de la motocicleta intenta esquivar el golpe, el policía hizo un certero tiro y golpeó al hombre en la espalda.
El golpe en la espalda provocó que el cono rebotara y cayera al otro costado de la transitada carretera.
El motociclista, según el video, comienza a desvanecerse por el golpe que recibió.
Inmediatamente, se comienza a ver su cuerpo cayendo a su costado derecho, mientras la motocicleta sigue andando en medio de la carretera.
El hombre pierde el control de su cuerpo y cae sobre el pavimento, en medio de donde circulan al menos cino vehículos al mismo tiempo.
El hombre rodó varios metros por la carretera después de recibir el golpe del policía. Cerca de una camioneta que recién transitaba por el lugar.
El hecho mostró que la motocicleta siguió su camino. El hecho ha sido condenado por usuarios en las redes sociales, pues afirman que el incidente pudo provocar una mayor tragedia.
Se desconoce el estado de salud del joven, sin embargo la Policía Nacional notificó que el sujeto fue detenido luego de que intentara evadir un retén policial mientras grababa con su celular.