Dos hombres fueron hallados muertos en su carro: supuestamente le dieron “jalón” a un hombre

Misteriosamente, dos hombres fueron asesinados. Sus cuerpos quedaron al interior de su propio vehículo. ¿Qué se sabe?
De forma preliminar, las víctimas fueron identificadas como Miguel Peña y Geovany Paz. Al interior del vehículo había restos de sangre.
Las víctimas se dirigían en una paila doble cabina color rojo vino, que quedó abandonada en un desvío de Tierra Fría.
De acuerdo con versiones preliminares de testigos, ambos habrían brindado “jalón” a una persona, quien posteriormente les habría quitado la vida por razones aún no esclarecidas.
Se desconoce si los hombres fueron asesinados con arma blanca o de fuego, aunque una de las víctimas presentaba sangre en el cuello.
El vehículo, con los cuerpos de las víctimas en su interior, quedó abandonado en un desvío poco transitado y rodeado de vegetación.
Cabe destacar que, según las imágenes, el vehículo no sufrió ningún rasguño por la parte exterior; es decir, no se observan perforaciones de bala en los vidrios u otras partes del carro.
Otro detalle es que una de las llantas del vehículo estaba ponchada. Se desconoce cómo las autoridades se percataron de que había dos personas muertas en el interior.
Hasta el momento se desconoce el paradero del supuesto responsable. La Policía iniciará con las investigaciones.
Por ahora, solo se conoce que un hombre les hizo parada a las víctimas para solicitarles “jalón”.