Dos hombres fueron hallados muertos en su carro: supuestamente le dieron “jalón” a un hombre

Al interior de un vehículo, dos hombres fueron hallados muertos en Tierra Fría, Santa Rita, Copán. Testigos aseguran que le dieron “jalón” a un hombre

  • 08 de diciembre de 2025 a las 08:05
Misteriosamente, dos hombres fueron asesinados. Sus cuerpos quedaron al interior de su propio vehículo. ¿Qué se sabe?

 Foto: Redes sociales
De forma preliminar, las víctimas fueron identificadas como Miguel Peña y Geovany Paz. Al interior del vehículo había restos de sangre.

 Foto: Redes sociales
Las víctimas se dirigían en una paila doble cabina color rojo vino, que quedó abandonada en un desvío de Tierra Fría.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con versiones preliminares de testigos, ambos habrían brindado “jalón” a una persona, quien posteriormente les habría quitado la vida por razones aún no esclarecidas.

 Foto: Redes sociales
Se desconoce si los hombres fueron asesinados con arma blanca o de fuego, aunque una de las víctimas presentaba sangre en el cuello.

 Foto: Redes sociales
El vehículo, con los cuerpos de las víctimas en su interior, quedó abandonado en un desvío poco transitado y rodeado de vegetación.

 Foto: Redes sociales
Cabe destacar que, según las imágenes, el vehículo no sufrió ningún rasguño por la parte exterior; es decir, no se observan perforaciones de bala en los vidrios u otras partes del carro.

 Foto: Redes sociales
Otro detalle es que una de las llantas del vehículo estaba ponchada. Se desconoce cómo las autoridades se percataron de que había dos personas muertas en el interior.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce el paradero del supuesto responsable. La Policía iniciará con las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
Por ahora, solo se conoce que un hombre les hizo parada a las víctimas para solicitarles “jalón”.

 Foto: Redes sociales
