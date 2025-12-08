Les rociaron gasolina y las quemaron: Yessica y Kensi habrían sido asesinas por tres hermanos

Con saña, dos mujeres identificadas como Yessica Sánchez y Kensi Martínez fueron asesinadas en Lempira. Las autoridades capturaron a tres hermanos.
Olman Omar Vásquez Alvarado (29), Wilmer Concepción Vásquez Alvarado (26) y Juan Anael Vásquez Alvarado (24) son los tres hermanos detenidos por las autoridades. ¿Por qué están implicados en el crimen y cómo ocurrió todo?
El crimen de las dos mujeres apunta a que podría tratarse de un caso pasional. Las investigaciones policiales indican que el pasado 1 de diciembre, a las 10:20 de la noche, los hermanos salieron en sus motocicletas junto a las dos mujeres.
Kensi Martínez habría subido a una motocicleta con Wilmer Vásquez, mientras que su amiga, Yessica Sánchez, lo hizo junto a Anael Vásquez, y se dirigieron hasta la aldea El Roble.
Al llegar a una zona conocida como Quebrada Onda, un terreno abandonado a la orilla de la carretera, los hermanos dejaron las motocicletas y continuaron caminando junto a las mujeres.
Según las investigaciones, al llegar a un árbol de mango, Anael Vásquez habría atacado a Yessica Sánchez, quien cayó al suelo. Posteriormente, Kensi Martínez también fue asesinada.
Más adelante, por un camino que conduce a la quebrada, Wilmer Vásquez presuntamente acabó con la vida de Kensi Martínez, mientras que el otro hermano llevaba en una bolsa un recipiente con gasolina, que posteriormente fue rociada sobre los cuerpos, los cuales fueron semicarbonizados.
A los tres detenidos se les decomisó un par de botas de cuero con supuestas manchas de sangre.
Asimismo, se les incautó un arma blanca punzocortante con manchas oscuras, presuntamente de sangre.
También se decomisó un revólver calibre de 22 milímetros, sin marca, que se habría utilizado para cometer el crimen, además de tres motocicletas.