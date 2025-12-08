  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere tras discusión por accidente de tránsito en la colonia Satélite de San Pedro Sula

El responsable del crimen escapó del lugar; agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las pesquisas para dar con el responsable

  • 08 de diciembre de 2025 a las 08:43
Hombre muere tras discusión por accidente de tránsito en la colonia Satélite de San Pedro Sula

El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue de San Pedro Sula, donde será entregado a sus familiares.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta tras un incidente ocurrido la noche de este domingo en la colonia Satélite de San Pedro Sula, luego de un choque vehicular que desencadenó una confrontación entre los involucrados.

De acuerdo con el relato de un familiar del fallecido, el conflicto inició después de que dos vehículos colisionaran. Durante la discusión, uno de los conductores sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, quien aún no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.

Dos hombres fueron hallados muertos en su carro: supuestamente le dieron “jalón” a un hombre

Tras cometer el crimen, el atacante huyó del lugar, dejando a los testigos consternados por la rapidez con que se desarrolló el hecho.

Equipos policiales llegaron a la escena para iniciar las investigaciones y recabar indicios que permitan dar con el responsable.

Las autoridades continúan realizando las pesquisas correspondientes y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Les rociaron gasolina y las quemaron: Yessica y Kensi habrían sido asesinas por tres hermanos

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias