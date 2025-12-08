Hombre muere tras discusión por accidente de tránsito en la colonia Satélite de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta tras un incidente ocurrido la noche de este domingo en la colonia Satélite de San Pedro Sula, luego de un choque vehicular que desencadenó una confrontación entre los involucrados.
De acuerdo con el relato de un familiar del fallecido, el conflicto inició después de que dos vehículos colisionaran. Durante la discusión, uno de los conductores sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, quien aún no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.
Tras cometer el crimen, el atacante huyó del lugar, dejando a los testigos consternados por la rapidez con que se desarrolló el hecho.
Equipos policiales llegaron a la escena para iniciar las investigaciones y recabar indicios que permitan dar con el responsable.
Las autoridades continúan realizando las pesquisas correspondientes y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.