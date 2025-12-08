Hombre muere tras discusión por accidente de tránsito en la colonia Satélite de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta tras un incidente ocurrido la noche de este domingo en la colonia Satélite de San Pedro Sula, luego de un choque vehicular que desencadenó una confrontación entre los involucrados.

De acuerdo con el relato de un familiar del fallecido, el conflicto inició después de que dos vehículos colisionaran. Durante la discusión, uno de los conductores sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, quien aún no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.