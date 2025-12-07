  1. Inicio
  2. · Deportes

Sorteo de las Triangulares: establecidos los grupos de la siguiente fase

Luego de finalizar las 22 jornadas de las vueltas regulares, la Liga Nacional realizó el sorteo de los grupos para las Triangulares del Apertura 2025-2026

  • 07 de diciembre de 2025 a las 19:18
Sorteo de las Triangulares: establecidos los grupos de la siguiente fase

La siguiente fase inicia el miércoles y jueves de esta semana.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Todo definido! Olimpia y Marathón ya tienen a sus rivales en las triangulares tras el sorteo realizado por la Liga Nacional, y los seis equipos conocen su camino para poder levantar el título en el Apertura 2025.

Olimpia, líder de las vueltas regulares, tendrá que enfrentarse a Real España y Olancho FC. El equipo de Eduardo Espinel se coronó campeón de la fase de liga y busca el bicampeonato bajo el mando del director técnico uruguayo.

Sorteo de Triangulares: cómo se realizará el evento, calendario y beneficios para cabezas de serie

Por su parte, la Máquina de Jeaustin Campos llegará a esta fase luego de empatar sin goles ante Lobos UPNFM, mientras que los Potros golearon a CD Choloma en la última jornada del campeonato, resultado que los clasificó a la liguilla.

Marathón se jugará el título en el Centenario contra Motagua y Platense, respectivamente. Los de Pablo Lavallén afrontan la triangular con el hambre de ganar por dos motivos: honrar la muerte de su expresidente, Orinson Amaya, y celebrar los 100 años desde su fundación.

Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia es líder de las vueltas y los que van a triangulares

El Ciclón Azul venía sembrando dudas en las últimas jornadas, pero dejó una buena impresión en el cierre de las vueltas luego de vapulear 7-1 a Juticalpa FC. Platense, por su parte, llegará tras haber empatado 1-1 ante Génesis PN en la última jornada.

Así quedaron las triangulares

Grupo A: Olimpia, Motagua y Real España.

Grupo B: Marathón, Platense y Olancho FC.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Christian Vindel

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias