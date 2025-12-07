Sorteo de las Triangulares: establecidos los grupos de la siguiente fase

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Todo definido! Olimpia y Marathón ya tienen a sus rivales en las triangulares tras el sorteo realizado por la Liga Nacional, y los seis equipos conocen su camino para poder levantar el título en el Apertura 2025.

Olimpia, líder de las vueltas regulares, tendrá que enfrentarse a Real España y Olancho FC. El equipo de Eduardo Espinel se coronó campeón de la fase de liga y busca el bicampeonato bajo el mando del director técnico uruguayo.