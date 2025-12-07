Sorteo de las Triangulares: establecidos los grupos de la siguiente fase

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Todo definido! Olimpia y Marathón ya tienen a sus rivales en las triangulares tras el sorteo realizado por la Liga Nacional, y los seis equipos conocen su camino para poder levantar el título en el Apertura 2025.
Olimpia, líder de las vueltas regulares, tendrá que enfrentarse a Real España y Olancho FC. El equipo de Eduardo Espinel se coronó campeón de la fase de liga y busca el bicampeonato bajo el mando del director técnico uruguayo.
Por su parte, la Máquina de Jeaustin Campos llegará a esta fase luego de empatar sin goles ante Lobos UPNFM, mientras que los Potros golearon a CD Choloma en la última jornada del campeonato, resultado que los clasificó a la liguilla.
Marathón se jugará el título en el Centenario contra Motagua y Platense, respectivamente. Los de Pablo Lavallén afrontan la triangular con el hambre de ganar por dos motivos: honrar la muerte de su expresidente, Orinson Amaya, y celebrar los 100 años desde su fundación.
El Ciclón Azul venía sembrando dudas en las últimas jornadas, pero dejó una buena impresión en el cierre de las vueltas luego de vapulear 7-1 a Juticalpa FC. Platense, por su parte, llegará tras haber empatado 1-1 ante Génesis PN en la última jornada.
Así quedaron las triangulares
Grupo A: Olimpia, Motagua y Real España.
Grupo B: Marathón, Platense y Olancho FC.