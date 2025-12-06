  1. Inicio
Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia es líder de las vueltas y así queda Motagua

Mañana se terminan de definir los otros clasificados a las triangulares del torneo Apertura 2025

  • 06 de diciembre de 2025 a las 21:21
Los Albos terminaron venciendo este día sobre la mesa al Victoria, ya que no se presentó el partido.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Cierran líderes! El Olimpia terminó las vueltas como líder del Torneo Apertura 2025 luego de que el Victoria no se presentará al juego correspondiente a la jornada 22. Los Albos se quedaron con los tres puntos del duelo.

El "León" se presentó en el recinto capitalino, pero ante la ausencia de la Jaiba Brava, que por problemas económicos y salarios no asistió a la capital, obtuvo el triunfo al darle por reglamento un 3-0 a su favor.

Con este resultado, el Olimpia de Eduardo Espinel cierra como líder en la presente campaña tras alcanzar las 44 unidades y por ende, manda al segundo lugar a Marathón con 41 puntos. Ambos equipos serán cabeza de serie en las triangulares.

Motagua, quedó tercero con 35 puntos luego de vencer 7-1 a Juticalpa. Le siguen el Platense y Real España con 28 unidades. En el quinto lugar se encuentran los Lobos de la UPNFM con 25 y se jugará todo ante la Máquina para meterse a la liguilla.

Sin embargo, el Olancho FC intentará quitarle esa ilusión, ya que es séptimo con 24. Los Potros necesitan de un triunfo ante el Choloma y el tropiezo de los universitarios en Choluteca.

Ya sin posibilidad alguna, en el noveno puesto está el Génesis PN con 17 puntos; juegan este domingo ante el ya clasificado Platense. El Victoria terminó en el penúltimo lugar con 14 y en el fondo de la tabla del Apertura 2025 está el recién ascendido Choloma con 11.

Tabla de posiciones de Liga Nacional

