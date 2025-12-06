Juticalpa vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- El final de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras llegan a su final este fin de semana con el ingrediente de que se conocerá al líder y el último equipo clasificado para disputar la liguilla.

La jornada 22 del balompié hondureño tendrá hoy sábado dos encuentros y dos el domingo, siendo uno de los que se realizará este día el enfrentamiento que sostendrán los clubes Juticalpa FC y Motagua.

Es prácticamente un encuentro donde solamente están en disputa tres puntos, ya que el conjunto canechero se quedó sin opciones matemáticas de poder ingresar la liguilla y el cuadro azul ya está en la fiesta grande e inclusive no se moverá del tercer puesto en donde se ubica.

En la clasificación, Juticalpa suma 21 puntos y se encuentra en la octava posición, pero buscará cerrar con triunfo ante su gente una campaña que pese a todo no fue del todo mala ya que no finalizará con problemas del descenso.

En el caso del Motagua, los dirigidos por Javier López buscarán volver a la senda de la victoria y limpiar su cara tras el penoso 4-0 encajado en su última presentación contra Platense.